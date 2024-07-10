جلسة للنظر بإحالة مديرين بـ"الأمانة" إلى التقاعد

زايد الدخيل

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عمان- يعقد مجلس أمانة عمان الكبرى جلسة للنظر في قرار إحالة كبار موظفي الأمانة (المصنفين)، ممن سيتمون خلال العام الحالي خدمة 25 عاما (تقاعد مدني)، استنادا على تعميم أصدره أمين عمان د. يوسف الشواربة نهاية الشهر الماضي، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة، بمنح حوافز لتشجيع الموظفين إلى التقاعد.ومن المقرر، أن يقدم في الجلسة عضو في المجلس عن إحدى مناطق الأمانة استقالته، من أجل الترشح للانتخابات النيابية، المقرر عقدها في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل.وتشمل قائمة الإحالات للتقاعد، كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال إلى التقاعد، إذ تشمل القائمة مديرين في الأمانة، وفقا لمصدر مطلع فيها.وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن قائمة الأسماء التي ستحال إلى التقاعد جاهزة منذ مدة، وقد تضمنت: منح الموظفين المصنفين ممن سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد العام الحالي، زيادتين سنويتين وإحالتهم إلى التقاعد.كما قرر الشواربة، منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد المبكر العام الحالي، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في الضمان والبالغ 360 اشتراكاً، وبما لا يقل عن راتب شهرين.كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية، أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان 360 اشتراكا في الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغا ماليا يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان.كما دعا الشواربة في تعميمه، الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار، التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر المقبل.