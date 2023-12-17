جلسة نيابية رقابية الاثنين تتضمن ما يستجد من أعمال

جهاد المنسي

اضافة اعلان

يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الاثنين جلسة رقابية تتضمن ١١ ردا حكوميا على الاسئلة النيابية، كما تضمن جدول الاعمال بند ما يستجد من أعمال والذي يتم فيه الاستماع لرد الحكومة على قضايا انية.ويناقش النواب في جلستهم رد وزير الدولة لشؤون الإعلام جواباً على السؤال المقدم من النائب محمد المحارمة، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية على السؤال المقدم من النائب أيوب خميس، ورد وزير العدل على السؤال المقدم من النائب نضال الحياري، ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب محمد جرادات، ورد وزير الاشغال العامة والاسكان على السؤال المقدم من النائب فايزة عضيبات.كما تضمن جدول الاعمال رد المدير العام /الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية على السؤال المقدم من النائب محمد الظهراوي، ورد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية على السؤال المقدم من النائب عدنان مشوقة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية على السؤال لمقدم من النائب نصار الحيصة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على السؤال المقدم من النائب إسماعيل المشاقبة، ورد وزير المياه والري على السؤال المقدم من النائب ناجح العدوان، ورد وزير العدل على السؤال المقدم من النائب عبد الرحمن العوايشة.