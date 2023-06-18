الثلاثاء 20 حزيران 2023
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جمجوم: ارتفاع أسعار الدواجن يعود لقلة التزويد

إحدى مزارع تربية الدجاج اللاحم بجرش-(الغد)
دجاج
عمان- قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبد الشكور جمجوم إن ارتفاع أسعار الدواجن يعود لقلة التزويد، مشيرا إلى وجود مناطق خالية من الدجاج إطلاقا.اضافة اعلان
وبين جمجوم لـ"الغد" أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى إغلاق الكثير من المزارع عند صغار المزارعين بعد تراكم الديون عليهم، وعدم قدرتهم على الالتزام بسداد كلف إنتاجهم.
وأضاف أن هناك مشاكل إدارية في كثير من المزارع وخاصة في شمال المملكة، في تحويل دجاج العلف إلى لاحم، داعيا وزارة الزراعة إلى متابعة الوضع ومعرفة سببب انخفاض التزويد.
وقال إن الكيلوغرام من دجاج النتافات تراوح سعره أمس في أرض المزرعة من 140 إلى 170 قرشا حسب كل منطقة، وكانت كميات الدجاج وافرة.
وكان الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، بين في تصريح صحفي سابق ان ارتفاع أسعار الدجاج في بعض المناطق يكون بناء على العرض والطلب ومنافسة المنتجين والمحلات التجارية.
وقال البرماوي إن أسعار الدجاج في السوق المحلية بشكل عام معتدلة، بناء على الجولات التي تقوم بها فرق التفتيش الخاصة بالوزارة.
وزارة الإدارة المحلية

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