جولات لجنة "قمة الرياض".. هل تثمر بوقف العدوان وتحقيق السلام؟

في الوقت الذي بدأ فيه تحرك دولي "عربي وإسلامي" دولي، لوقف الحرب على غزة، لاحت بشائر أمل وتفاؤل لهذا التحرك، بأن يحقق أثرا إيجابيا، سيترجم إلى تعاطٍ جاد مع هذا الحدث، بحسب محللين.

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وبين هؤلاء المحللون في حديث لـ"الغد"، أنه وبرغم أن هذه الخطوة إيجابية، لكن من المهم توصيل رسالتها للدول التي أعلنت موقفا ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثل أميركا وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.



وأكدوا أنه في ظل العدوان السافر والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة، لا بد من وضع الضغوط اللازمة لإيقاف تلك الممارسات.



وكانت لجنة وزارية مكلفة من القمة "العربية الإسلامية"، والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، حيث كانت محطة أمس لها في موسكو، التقت خلالها وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف، وجرى بحث العدوان على غزة معه، وطالبت اللجنة بوقف إطلاق النار فورا وإيصال الإمدادات والإغاثات الإنسانية للقطاع والبدء بعملية السلام فورا.



وبدأت اللجنة زيارتها إلى الصين، أول من أمس لـ"إيصال رسالة واضحة"، بضرورة وقف إطلاق النار في غزة "فورًا"، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع، إذ التقت وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي أكد أن الصين تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط، داعيا العالم "للتحرك بشكل عاجل" لوقف الأزمة الإنسانية في القطاع.



أمس، عقدت اللجنة، اجتماعاً في العاصمة البريطانية لندن مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.



ورحب المجتمعون بجهود الوساطة المشتركة لمصر وقطر، والولايات المتحدة الأميركية، التي أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في القطاع، مؤكدين ضرورة البناء عليها وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار بأسرع وقت.



وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية للدول العربية والإسلامية.



وطالبوا بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة.



وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، مشددين على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، عبر تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

وناقش الاجتماع، تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، والسماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في القطاع ومحيطها.



وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض جميع أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.



عميد كلية الدراسات الدولية بالجامعة الأردنية د. محمد القطاطشة قال: "أعتقد يأن هذه اللجنة، تسير في اتجاه شرح وجهة النظر للعالم بشأن ما يجري في غزة بخاصة في الصين وروسيا".



وأضاف قطاطشة: "عبرت هاتان الدولتان (الصين وروسيا) عن موقفهما مسبقا بأنهما ضد العدوان، لكن العنوان الرئيسي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعلى اللجنة الاشتباك معها، ومن دون ذهاب اللجنة إليها لا أعتقد بأن التحركات ستفيد كثيرا بوقف العدوان".



ورأى أن الوضع الطبيعي هو الضغط على الولايات المتحدة، على ألا يكون ذلك بعرض وجهات النظر فقط بل بالمواقف، بمعنى أن تكون هناك سياسة خشنة مع الولايات المتحدة، ذلك أن الكيان الصهيوني ليس وحده من يتخذ قرار إيقاف الحرب.



وأوضح: "اليوم، بايدن نفسه في كل لقاء يقول إن وقف الحرب هو لصالح حماس، فهو يؤازر الرواية الصهيونية الليكودية التي يقرها اليمين المتطرف، الذي يدير الكيان حاليا"، مضيفا: "بالتالي يجب أن يكون التحرك الأساسي باتجاه تلك الدول، أما بقية الدول كالصين فقد عبرت عن موقفها مسبقا بأنها ضد الحرب".



يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية علقت على اجتماع وزير الخارجية الصيني بنظرائه العرب بقولها إن الولايات المتحدة "ترحب بلعب الصين دورا بناء في الشرق الأوسط".



بدوره، يرى وزير الإعلام الأسبق محمد المومني أن التحرك العربي والإسلامي سيكون له أثر لجهة إيصال صوت الأمة بشأن ما يحدث في غزة إلى دوائر القرار العالمية.



وقال المومني: "على الأقل نحن نقوم بدورنا كأمة عربية وأمة إسلامية بإعلاء الصوت واستخدام اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل أن نقول للعالم إن ما يجري في غزة هو ظلم وانتهاك سافر للقانون الدولي، وهو جرائم حرب".



وأضاف: "نأمل أن يقوم العالم بوضع الضغوط اللازمة على الاحتلال من أجل وقف هذا العدوان".



من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية محمد مصالحة: "أعتقد أن هذه الكتلة من الدول العربية والإسلامية ترسل رسالة قوية إلى الدول المستقبلة لهذا الوفد بأن هناك عددا كبيرا من الدول تتبنى هذا الموقف وعلى العالم أن يستجيب".



وأضاف مصالحة: "ما يجري على أرض الواقع في الحقيقة هو نتيجة سياسات الاحتلال وممارساته وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وقد بدأ التحرك يمنح التغيير في الرأي العام العالمي".



ولفت إلى أن المظاهرات التي تحدث كفيلة بأن تضغط على صناع القرار في الدول المؤيدة للعدوان لتغيير مواقفها التي تجانب حقيقة العدالة في العلاقات الدولية.



والجانب الآخر، بحسب مصالحة، هو أن السياسيين سيعيدون النظر في المواقف التي يشعرون أنها ستجعلهم يخسرون الأصوات الانتخابية، نظرا لتبنيهم سياسات غير عادلة وغير إنسانية في دعمهم للتنكيل والذبح الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



وبين أن مثل هذا التحرك الذي يشمل أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، يبعث للعالم رسالة بأن هناك كتلة دولية كبيرة جدا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا بد من أخذ هذا الأمر في اعتبار العالم.



ورجح مصالحة أن يؤخذ بملاحظات الوفود العربية والإسلامية التي تزور هذه العواصم فيما يتعلق بكيفية حل القضية الفلسطينية، قائلا: "أعتقد أن المعركة التي حصلت كانت كبيرة وضارية جدا، وأعادت المكانة للقضية الفلسطينية دوليا بعد أن لفها النسيان والتجاهل الدولي.



وأضاف: "الحقيقة أن حجم الضحايا الذي قدمه الشعب الفلسطيني يستحق مثل هذا التحرك الدولي، وبالتالي أعتقد أن المستقبل واعد فيما يتعلق بتسوية عادلة للشعب الفلسطيني".



وبين أن اللجنة التقت وزير الخارجية الروسي يوم أمس وتباحث الطرفان في موضوع العدوان، مطالبين بوقف إطلاق النار فورا وإيصال الإمدادات والإغاثات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى ضرورة السعي لإقامة سلام عادل.



وبين مصالحة أن روسيا دولة داعمة وتملك عضوية دائمة في مجلس الأمن، وهذه هي المحطة الثانية بعد الصين، ويبقى أن على اللجنة التوجه إلى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وربما يطّلع الأمين العام للأمم المتحدة على خلاصة ونتائج مباحثات اللجنة في العواصم المختلفة.

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