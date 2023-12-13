"حادثة سلحوب" هل تكمن المشكلة في التوقيت الشتوي؟

حنان بشارات

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وسط دعوات لتأخير دوام طلبة الجامعات، إلى ما بعد بزوغ الشمس، أكد خبراء ومختصون، أن العمل بالتوقيت الذي ثبتته الحكومة، يحتاج لتعديل من أجل ما أسموه بـ"مصلحة الطلبة"، وجاءت هذه الدعوات، بعد حادثة انزلاق حافلة أمس، تتبع لجامعة رسمية، توفي فيها 5 طلاب وأصيب 35 آخرون.الدعوة التي أطلقها عضو مجلس الأعيان د. إبراهيم البدور، شدد خبراء على أهميتها، مشددين على ضرورة إعادة الحكومة التفكير والنظر بالتوقيت الصيفي، وبأن يجري تأخير دوام طلبة الجامعات، أُسوةً بطلبة المدارس على أقل تقدير.وقال البدور، إن التوقيت الذي يخرج فيه الطلبة من بيوتهم، يكون قبل بزوغ الشمس بأكثر من ساعة، وخلاله يكون مدى الرؤية وخصوصا في أوقات الشتاء صعبا وغير واضح.وبين أن الحكومة، أخذت قرارا بتثبيت التوقيت الصيفي وتأخير دوام الطلبة في المدارس، لذلك يفضل تأخير دوام الطلبة لتقليل نسبة حصول أي مكروه له، يكون سببه التأخر في بزوغ الشمس، خصوصا خلال الشتاء.ويرى الأستاذ الجامعي د. حسن الفقهاء، أن طلبة الجامعات يخرجون إلى جامعاتهم فيما يكون الوقت مظلما، يترافق معها سوء الأوضاع الجوية، ما يشكل خطرا على حياتهم.ودعا الفقهاء الجامعات لإعادة ترتيب أوضاع دوام طلبتها بالتأخير لساعة أو ساعتين، ريثما يتسنى للطلبة، كشف الطريق والوصول آمنين إلى جامعاتهم ومحاضراتهم.وبين أن الجامعات خلال انتشار فيروس كورونا، فعلت الأنظمة الذكية، مشددا - على الأقل، أن تكون المحاضرة الأولى عبر تقنيات الـ(أون لاين)، لحين بزوغ الشمس، ومن ثم ينطلقون إلى جامعاتهم، إذا لم يكن بالإمكان تأخير الدوام.وشاطره الرأي د. رياض الصرايرة الذي أكد تفعيل الدوام عن بعد للحصص الصباحية في الجامعات أثناء فترة الشتاء، حماية للطلبة، أو تعديل التوقيتين الصيفي والشتوي، بما يتيح لهم الخروج الى محاضراتهم في ضوء النهار.واعتبر الصرايرة، أن خروج الطلبة في هذه الأوقات مجازفة بأرواحهم وأرواح عاملي الجامعات، لافتا إلى إمكانية وقوع أحداث للطلبة أو الطالبات، في مثل هذه الأوقات، عند خروجهم صباحا لجامعاتهم، مشددا على أهمية البعد الاجتماعي والنفسي للطلبة، باعتباره أولوية أكثر من البعد الاقتصادي.من جهته أشار د. باسم تليلان لضرورة أن تتخذ الجامعات بعد تكرار هذه الحوادث إجراءات لحماية الطلبة والحرص عليهم، سواء بتأخير دوام الجامعات لساعة أو ساعتين، أو تفعيل دوام الـ(أون لاين) في المحاضرات والحصص المبكرة، أسوة بالمدارس.وشدد تليلان على أن التوقيت الشتوي، يقرره المناخ وتداعياته وتأثيراته على الناس، متسائلا حول الأثر الاقتصادي له، معتبرا بأنه لا يسهم بتحسين الاقتصاد، داعيا الحكومة لاتخاذ أي إجراء يحمي أبناءنا وأطفالنا، وعدم تكرار حادثة سلحوب التي أودت بحياة الطلبة، وقبلها حادثة لطلاب جامعة الزرقاء.وشدد على مراعاة الظروف المناخية وتغيراتها وتأثيراتها في أوقات الصباح الباكر، سواء بشأن طلبة الجامعات أو الموظفين أو عمال المصانع الذين يخرجون باكرا إلى أماكن عملهم، لافتا إلى أن هذه القضية لا تخص الطلبة وحدهم، بل يتضرر منها الكثير من المواطنين، بخاصة إذا ما انتبهنا إلى أوقات الانزلاقات والانجمادات والظروف الجوية الصعبة، وحوادثها القاسية.