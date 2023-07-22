السبت 22 تموز 2023
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حادث دراجة نارية يودي بحياة شاب أردني في كندا

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الشاب الأردني بهاء خليل
توفي الشاب الأردني بهاء خليل علوش البالغ من العمر 36 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير مأساوي في مدينة سكاربورو الكندية، أثناء قيادته لدراجته النارية.
وقالت الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 8:25 مساءً يوم الأربعاء بالقرب من تقاطع شارع فكتوريا بارك وكلينتوود غيت.اضافة اعلان
وتشير التقارير الأولية إلى أن علوش كان يقود دراجة سوزوكي زرقاء، وكان يسير باتجاه الجنوب على شارع فكتوريا بارك عندما فقد السيطرة واصطدم بحافة الرصيف على الجانب الغربي للشارع، حيث أصيب بجروح بالغة تهدد حياته.
ونُقل علوش إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث فارق الحياة فيما بعد بسبب الإصابات الشديدة التي تعرض لها. 
ودُفِنَ جثمانه الطاهر في الثرى إلى مثواه الأخير يوم أمس الجمعة في المقابر الإسلامية بكندا، حيث أُديت الصلاة عليه من قبل الأهل والأصدقاء والإخوة في المدينة التي كان يقيم فيها."
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