الجمعة 26 نيسان 2024
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حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت

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طقس خماسيني-أرشيفية

يتراجع يوم الجمعة نهارا تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويسود طقس دافئ في اغلب المناطق ، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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أما في ساعات الليل فيصبح الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيف في باقي المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
التحذيرات ليوم الجمعة :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق عدة من المملكة .


أما يوم السبت فيطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ، الطقس غير مستقر ولطيف في اغلب المناطق وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع بأذن الله في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة، والرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


أما في ساعات الليل فيصبح الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيف في باقي المناطق ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم السبت :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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