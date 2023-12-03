الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة من عدم الاستقرار الجوي وعودة الأمطار الثلاثاء

أمطار الأردن
أمطار الأردن
تشير أحدث البيانات إلى تأثر المملكة بمشيئة الله اعتباراً من ظهر وعصر يوم الثلاثاء القادم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وعودة للأمطار في مناطق مختلفة، بحسب موقع طقس العرب.اضافة اعلان
وفي التفاصيل : تقترب من المملكة يوم الثلاثاء كتلة هوائية باردة نسبياً عبر البحر الأبيض المتوسط تزامناً مع تمدد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، لذا تنشأ بمشيئة الله حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة تدريجياً يوم الثلاثاء.
نهار يوم الثلاثاء يكون الطقس مستقراً في ساعات الصباح، وتتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر والعصر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة بدءاً من جنوب المملكة وتهطل أمطار بمناطق متفرقة من المملكة تكون عشوائية الطابع بوجهٍ عام وغزيرة ضمن نطاقات جغرافية ضيقة، كما تمتد الأمطار خلال ساعات المساء والليل إلى أنحاء عدة المملكة.
أمطار تترافق بحدوث الرعد أحياناً تعمل على تشكل السيول في بعض المناطق مساء وليل الثلاثاء
وتشير الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"،  إلى احتمالية أن يصاحب هطول الأمطار حدوث الرعد في بعض الأوقات من مساء وليل يوم الثلاثاء، لذا من المحتمل بمشيئة الله أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق وضمن نطاقات جغرافية ضيقة، تعمل على تشكل سيول محلية ومنقولة وجريان الأودية أحياناً.
وينبه أثناء حالة عدم الاستقرار من نشاط الرياح التي تكون مثيرة للغبار تزامناً مع نشاط السحب الركامية خاصة في المناطق الصحراوية.
يوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل الأمطار صباحاً في المناطق الشرقية، في حين توجد فرصة أثناء النهار لهُطول زخات أمطار محليّة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى.
توصيات هامة أثناء حالة عدم الاستقرار :
الانتباه من الغبار والأتربة المثارة في المناطق الصحراوية.
الانتباه من تشكل السيول وجريان بعض الأودية بسبب غزارة الأمطار أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة.
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