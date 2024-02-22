حداد: الأسواق خالية من التمور الإسرائيلية

عبدالله الربيحات

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عمان- قال رئيس جميعة التمور الأردنية أنور حداد، إن المساحة المزروعة بالتمور حتى العام بالماضي لغت 4500 هكتار، فيما بلغ عدد مزارع النخيل 500 مزرعة، تضم 750 الف شجرة نخيل.وأضاف حداد لــ"الغد"، إلى تنوع الأصناف المزروعة 80 ٪ نوع مجهول، 13٪ برجي 7 ٪ أصناف أخرى، مبينا أن كميات الإنتاج سنويا تصل لــ32 ألف طن فيما تبلغ قيمة الصادرات 50 مليون دولار، مبينا أن قطاع التمور يوفر 9 آلاف فرصة عمل، وتبلغ نسبة اشتراك النساء في القطاع 40 ٪.وأكد حداد أن جودة التمور تتحسن عاما بعد عام، نتيجة الخبرة والاحتراف في الإنتاج من جهة ومن جهة أخرى بعد دخول تقنيات الفرز والتعبئة والتدريج الحديثة في عمليات بعد الحصاد، مؤكدا أن الأسواق خالية من التمور الاسرائيلية .وأضاف حداد، أن ميزات التمور جعلتها تشهد تزايداً في الطلب عالمياً بعد أن اصبح العالم يتعرف على قيمتها الغذائية والصحية، مبينا أن زيادة معدل استهلاك المواطن من التمور هدف للجمعية لكون استهلاكه منخفض يصل لــ3 كلغم سنويا مقارنة بمعدلات تتجاوز الــ30 ك للفرد في المنطقة العربية، وتصل أحيانا لــ50 كلغم.وأشار إلى أن أسعار التمور، تأتي في المرتبة الثانية من حيث معدل سعر الطن عالميا، لافتا إلى أن التمور يمكن أن تدخل في الصناعات الغذائية المتنوعة مثل "الدبس، العجينة، الحلويات، المثلجات، المعمول، البسكويت، والعديد من الوصفات الغذائية الصحية.وقال حداد، إن النخيل يتمتع بكفاءة عالية ويتحمل المياه المالحة، مشيرا إلى أن الــ م3 من زراعتها يحقق إيرادات بحوالي ثلاثة أضعاف العائد من أي نوع من أنواع الفواكة والخضروات الأخرى، بما فيها الزراعة المحمية.وأضاف، أن التمور تعتبر مخزون وطني استراتيجي اساسي، لسد النقص في كميات الغذاء الى جانب القمح وباقي الحبوب.وبين ان قطاع التمور يواجه عدة مشاكل تحتاج حلولا عاجلة من الحكومة كنقص المياه وهي الأكثر أهمية وتعقيدا، حيث توجد مشكلة في إدارة توزيع مياه الري واعتداءات كثيرة عليها، ما يفقد القطاع القدرة على الاستمرار والتوسع والحفاظ على الاستثمارات المقدرة بأكثر من نصف مليار دولار.ودعا حداد لأهمية وضع موازنات مائية وفق أولويات وطنية، حيث يواجه جميع مزارعي النخيل حاليا كحال باقي المزارعين نقصا حادا في المياه المتاحة للري في وحداتهم الزراعية، ويجب أن يكون هنالك إستراتيجية وطنية واضحة مبنية على ما يتوفر لدينا من مياه.وتابع: نقص العمالة وارتفاع أجورها نتيجة سياسات حكومات متعاقبة منذ عام 2008 أدت لارتفاع أجورها لحدود غير مسبوقة، إذ تشكل كلف العمالة في قطاع النخيل أكثر من 60 % من كلف الإنتاج، مضيفا إلى أن سوسة النخيل الحمراء تحتاج لتظافر جهود الحكومة والمزارعين على حد سواء للقضاء عليها.