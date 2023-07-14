الجمعة 14 تموز 2023
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حداد: الأمن الغذائي يتطلب زيادة القيمة المضافة على المنتج الزراعي

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مهندسون زراعيون مشاركون بدورة تدريبية حول الزراعة المعمرة - (من المصدر)
عمان - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، إن الأمن الغذائي يتطلب زيادة القيمة المضافة على المنتج عبر إدخال الزراعات الحديثة والعضوية والمعمرة، فضلا عن تعزيز كفاءة استخدام الري، علاوة على الحصاد المائي الذكي وتصنيع الأسمدة العضوية والكمبوست.اضافة اعلان
وأكد حداد خلال دورة متقدمة بعنوان "الزراعة المعمرة" نظمها المركز واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين أمس، إلى أن الزراعة المعمرة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، من خلال استثمار الثروة الحيوانية ومخلفاتها خدمة لأغراض التنمية وتطور القطاع الزراعي، والحد من الاستخدام العشوائي للأسمدة الكيماوية، علاوة على تحسين خواص التربة الفيزائية، والتي بمجملها سيكون لها انعكاس إيجابي على جودة المنتج الأردني.
واضاف أن المركز يعكف على بناء قدرات المهندسين الزراعيين وتمكينهم بالمعارف والمهارات الضرورية لسوق العمل، مبينا أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي تأتي ضمن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالوضع الاقتصادي للمملكة، ومعالجة التحديات والعقبات التي تؤثر على بيئة الأعمال، فضلا عن توفير فرص العمل للأردنيين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال بناء قدرات المهندسين الزراعيين والاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير القطاع الزراعي.
من جهته، ثمّن نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس علي أبونقطة، مسيرة التعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية في تطوير وتعزيز قدرات المهندسين الزراعيين في العديد من المجالات الزراعية المختلفة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا في تطوير الكفايات والمهارات المهنية والبحثية العلمية للزملاء لتعزيز حصولهم على فرص العمل, واستمرار الشراكة في الاستفادة من قاعدة الخبراء المهنيين من المهندسين الزراعيين في مختلف القطاعات الزراعية.
وقالت الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية في الأردن، سجى عليوة إن اللجنة الدولية تعقد هذا التدريب بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية كجزء من سلسلة الدورات التي تهدف إلى تدريب الخريجين الجدد من المهندسين الزراعيين وموظفي خدمات الإرشاد الزراعي والمزارعين الأردنيين والسوريين. 
وأضافت أن الأهداف الرئيسية للتدريب تتمثل في تزويد المشاركين بالمعرفة الشاملة والمهارات العملية في مبادئ الزراعة المعمرة وتقنياتها وتصميمها؛ لتمكينهم من تطبيق تقنيات هذه الزراعة المتجددة باستمرار في سياقات مختلفة، بما في ذلك الحدائق المنزلية والمزارع وغيرها.
وأشار منسق الدورة المهندس مجدي العدوان إلى أن الدورة التي استمرت خمسة أيام، استهدفت 15 مهندسا زراعيا من حديثي التخرج، على طرق الزراعة المعمرة وانعكاسها على القطاع الزراعي.
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