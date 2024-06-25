 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حداد: %80 نسبة الإنجاز في "البذور الوطني"

المركز الوطني للبحوث الزراعية
المركز الوطني للبحوث الزراعية
عمان - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية د. نزار حداد، إن نسبة الإنجاز في بنك البذور الوطني تجاوزت الــ 80 %، مشيرا إلى أننا على أعتاب مرحلة جديدة ستشهد تطور للبحث العلمي وحفظ الأصول الوراثية.اضافة اعلان
وقال حداد، إننا ‏نلج اليوم معا في مرحلة جديدة في تاريخ البحث العلمي الزراعي والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية مع بداية جائحة كورونا، بالاجتماع الخاص المتعلق بالأمن الغذائي، إذ وجه جلالته كلا من المركز والجامعة الهاشمية للسير قدما في بناء هذا المشروع المشترك ليكون الأول من نوعه من حيث طبيعته العلمية وطريقة تمويله.
ولفت إلى أن الجامعة الهاشمية خصصت 3 ملايين دينار لإنشاء مبنى جديد للبنك الذي باشر عمله عام 1993 ويزخر بعينات بذرية يعود تاريخ أقدمها إلى عام 1927 إضافة إلى 2000 عينة معشبية تاريخية يعود عمر أقدمها إلى عام 1898م.
‏وأضاف حداد، إن تصاميم المشروع جاءت بأعلى المعايير الهندسية للأبنية الخضراء وبمساحة إجمالية تقدر بـ 3170 م، و10 دونمات للخدمات المرافقة منها ما يستخدم لإكثار مدخلات البنك، مشيرا إلى أن البنك سيزود بقاعات حديثة للتدريب ومختبرات وأجهزة مخبرية متطورة وغرف تبريد وتخزين طويل الأمد بواقع -20 درجة مئوية بدلا من 5 درجات مئوية والمعمول بها حاليا.
وأشار إلى دور سمو رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأمير الحسن بن طلال الجوهري بتكليف كوادر مديرية بحوث التنوع الحيوي في المركز الوطني بالتحقق من محتويات المعشب النباتي في بريطانيا، والاستفادة من خبراتهم ووضع مواصفات عالمية للبنك ليكون على أعلى المعايير والمواصفات العالمية لبنوك البذور، لافتا إلى‏ نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 80 % ويتوقع استلامه في شهر آب"اغسطس" المقبل.
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