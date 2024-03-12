الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حرب الاحتلال على غزة.. عدوان ضد التاريخ (انفوغراف)

10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في غزة
قصف طائرات الاحتلال في غزة

محمود خطاطبة


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