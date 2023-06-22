الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

حزب التكامل الوطني : لايمكن التغاضي عن جرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية

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حزب التكامل الوطني
اصدر حزب التكامل الوطني بيان صحفي خلال اجتماع طارئ  للمكتب السياسي والذي عقد برئاسة الأمين العام الدكتور فايز بصبوص 

وقال الحزب في البيان اردنا التعبير عن واقع الحيثيات الذي  يتمحور في البعد الفلسطيني والجولاني والتي تجاوزت كل معاير القياس ليس فقط القياسية بل التنظيمية والاجرائية وما يمارس مباشرة على ارض الواقع هو ابتزاز سياسي واضح من قبل الاحتلال  فنحن لسنا بصدد التقييم التشخيصي انما نحن قادرون ضمن اطار وضع مقاييس البحث كيف نستطيع ان نحتوي القتل التدريجي اليومي للفلسطينيين او الجولانين على قاعدة الانتظار للتحول الوطني لا يوجد هناك تحول وطني الا اذا رعته قيادة دولية مركزية تحتوى مثل القيادة الهاشمية لا يمكن ان تحتوى بشكل اخر وذلك الانفعال اليومي والقادر على إيجاد ابعاد سياسية كما نحن في الأردن .اضافة اعلان


اننا في حزب التكامل لا يمكننا ان نتغاضى عن أي شيء  يحصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة  من تصعيد صهيوني استيطاني فذلك انعكاسا حقيقيا لواقعنا لن نسمح ضمن أي المعايير ان يتجاوز الأردن في مفاعيل السياسية الصهيونية وهذا ما عبر عنه وزير خارجيتنا عندما قال "ان ما تمارسه الحكومة الصهيونية سيؤدي الى نتائج كارثية لن تحمد عقباها "في سياق التقييمات الاستراتيجية وهذا ما حصل في ترمس عيا وما حصل أيضا في اطراف مدينة طولكرم وما يمارس في قرية مسعده ومجدل شمس في الجولان المحتل .


نحن في حزب التكامل نملك أدوات التصعيد في كل الاتجاهات وخاصة في اطار الملامح الإعلامية والتصعيدية للكل الفلسطيني وجلالة الملك عبدالله الثاني لا يمكن ان يتجاوز آلم الفلسطينيين كون  فلسطين في قلب الهواشم  وجوهره .
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