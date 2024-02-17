حزب الميثاق الوطني يعقد لقاءً استقطابيا في الطرة

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عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً حواريا استقطابيا حاشدا في بلدة الطرة بمضافة الجنيدي - لواء الرمثا مساء امس الجمعة بحضور أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسن المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي ورئيس الهيئة الادارية لألوية إربد ورئيس الهيئة الادارية لقصبة إربد ورئيس الهيئة الادارية للمفرق واعضاء الحزب في اللواء .بدأ اللقاء الذي شهد اقبال كبيرا من أهالي الرمثا، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة وعموم فلسطين، ورحب رئيس الهيئة الادارية لحزب الميثاق الوطني فرع لواء الرمثا الاستاذ احمد العبده الشقران بالحضور والامين العام واعضاء الحزب.وأكد الشقران ان هذا اللقاء يأثي متزامنا مع ذكرى مهمة وغالية على الوطن وهي عيد الجلوس الخامس والعشرين، مثمنا على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده الامين في اعلاء القضية القصية الفلسطينية "التي كانت وستبقى جوهر الصراع".أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني قال أن هذا اللقاء الاستقطابي جاء ليسمع فيه أعضاء الحزب إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء اللواء مؤكداً على أهمية على السير في العملية الحزبية دون تردد.هذا وأكد المومني على أن القضية الفلسطينية هي القضية الاولى على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.وتحدث للحضور عن ثوابت الحزب، وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس.وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور الذين اثروا اللقاء بطرحهم البناء مع الضيوف، أجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.