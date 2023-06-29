حزب الميثاق يعتبر إحراق القرآن الكريم في السويد جريمة نكراء

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أدان حزب الميثاق الوطني إحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل متطرفين يوم أمس الأربعاء و اعتبر ذلك جريمة نكراء و وصفه بالعمل الجبان.و في هذا الصدد، أكد الأمين العام الدكتور محمد المومني أن توقيت هذا الفعل و الذي يأتي مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ما هو إلا عمل دنيء و شكل من أشكال الإرهاب الفكري و المجتمعي.و اعتبر الدكتور المومني أن هذه العنصرية الممجوجة و المكرورة سواء أكانت فردية أو جماعية تؤذي مشاعر المسلمين حول العالم و تؤجج الكراهية و الحقد و تغذي العنف و العنف المضاد و تهدد سلامة العيش المشترك و قبول الآخر.و طالب حزب الميثاق الوطني الحكومة السويدية بتحمل تبعات السكوت عن هكذا ممارسات و ضرورة التفريق بين حرية التعبير و الإرهاب الفكري، كما طالبها بالعمل على نشر و تعزيز ثقافة السلام و التسامح و الشروع بالتصدي لظاهرة "الاسلاموفوبيا" المحرِّضة على الدين الإسلامي الحنيف.كما دعى الحزب الحكومة الأردنية و بعثاتها الدبلوماسية إلى توظيف مكانة الأردن و حضوره الدولي بحكمة و اتزان لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في لجم هذه الممارسات وضمان عدم تكرارها ، و الإشارة لخطورتها على مستقبل الدول و الأجيال.