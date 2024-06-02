حسين عشيش يتأهل للمرة الثالثة إلى الاولمبياد

تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، اليوم الأحد، إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وذلك بعد فوزه في النزال الختامي بتصفية الملاكمة العالمية، والتي اختتمت اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك.

اضافة اعلان



ونجح حسين عشيش في تحقيق الفوز اليوم على اللاعب الأرميني رافائيل هوفهانيسيان، في نزال التأهل لوزن تحت 80 كغم.



وبهذا التأهل يبصم حسين عشيش على تأهله إلى الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في مسيرته بعد أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020.



وانضم عشيش إلى زميليه في المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة وزياد عشيش، اللذان تأهلا كذلك إلى أولمبياد باريس.



وارتفع عدد الرياضيين الأردنيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس إلى 9 رياضيين وهم، رباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، ولاعب الجمباز أحمد أبو السعود ولاعب كرة الطاولة زيد أبو يمن وثلاثي الملاكمة، عبادة الكسبة وحسين عشيش وزياد عشيش.