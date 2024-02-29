الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروس من الأيتام

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حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروس من الأيتام

عمان- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميه الدكتور محمد الخلايلة، مساء اليوم الخميس، زفافا جماعيا لـ 200 عريس وعروس من الأيتام، أقامته وزارة التنمية الإجتماعية، والسفارة الإماراتية في عمان، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية.

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وأكد الخلايلة، بحضور السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، أهمية المبادرة في مساعدة هذا النخبة من أبناء الوطن لبناء "مؤسسة زواج" قائمة على المودة والرحمة، وأسر ناجحه تنشئ جيلا صالحا وقادرا على بناء وطنه وأمته.


وثمن عاليا دعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية هذه المبادرة الكريمة بما يخفف من تكاليف الزواج وتقديم المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثلما ثمن نهج وزارة التنمية الإجتماعية في الاهتمام بالأسرة الأردنية.


وأشارت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، إلى أن مبادرة الزفاف الجماعي تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتعزز رابطة الزواج والاستقرار التي يقوم عليها بناء المجتمع، مؤكدة حرص الأردن بقيادته الهاشميه على بناء الأسرة لإعداد جيل قوي متماسك ومتمسك بأعرافه الحميدة.


وأعربت عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وسفيرها لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان على المساهمة في دعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية، مشيدة بدور وزارة الأوقاف وتعاونها مع الوزارة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية.


بدوره هنأ المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية محمد الخولي، العرسان بمناسبة الزفاف، متمنيا لهم زواجا سعيدا وذرية صالحة تخدم الاردن، معربا عن شكره لكل من ساهم في دعم هذا الزفاف الجماعي.
واشتمل الحفل على وصلات انشادية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. -(بترا)

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