حفل فني ضخم للفنان إيهاب توفيق الجمعة القادمة في عمان

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يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة عمان يوم الجمعة القادمة .وقد نشر الفنان مقطع فيديو عبر فيه عن شوقه للقاء محبيه في الأردن ووجهم لهم رسالة يؤكد فيها أنه سيكون في حفلة بث مباشر الجمعة القادمة بتاريخ 1/9/2023.