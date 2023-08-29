الثلاثاء 29 آب 2023
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حفل فني ضخم للفنان إيهاب توفيق الجمعة القادمة في عمان

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ايهاب توفيق
يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة عمان يوم الجمعة القادمة .

وقد نشر الفنان مقطع فيديو عبر فيه عن شوقه للقاء محبيه في الأردن ووجهم لهم رسالة يؤكد فيها أنه سيكون في حفلة بث مباشر الجمعة القادمة بتاريخ 1/9/2023. اضافة اعلان

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