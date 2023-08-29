الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
الثلاثاء 29 آب 2023
10:08 م
حفل فني ضخم للفنان إيهاب توفيق الجمعة القادمة في عمان
ايهاب توفيق
يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة عمان يوم الجمعة القادمة .
وقد نشر الفنان مقطع فيديو عبر فيه عن شوقه للقاء محبيه في الأردن ووجهم لهم رسالة يؤكد فيها أنه سيكون في حفلة بث مباشر الجمعة القادمة بتاريخ 1/9/2023.
اضافة اعلان
الشبول: نمتلك قوة تفاوضية كبرى مع شركات الإعلام الدولي
منذ13 ساعة
سفيرة الأردن بطوكيو تستقبل فريق عمل المخطط الشمولي للعقبة
منذ13 ساعة
الأعيان يعيد "قانون البيانات الشخصية" للنواب
28 آب 2023
انفوغراف "الغد": قانون السير.. غرامات تجاوزت %66
27 آب 2023
ايهاب توفيق
حفل غنائي
العاصمة عمان
Copy
ذات صلة
تفاصيل حالة الطقس وهل سيكون هناك موجة حر جديدة؟
23 آب 2023
اقرأ أيضا
ولي العهد في رثاء الشوابكة: "تعلمت منك الكثير عن حب العسكرية والجيش.. رحمك الله جمال باشا"
منذ2 ساعة
بيان أمني حول حادث إربد المروع
منذ3 ساعة
المدارس الخاصة توجه الإنذار العدلي لوزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان
منذ3 ساعة
رابط التقديم على مكرمة أبناء العشائر لطلبة التوجيهي
منذ4 ساعة
بيان صادر عن رجالات من عشيرة المجالي
منذ5 ساعة
الغذاء والدواء: جميع أجهزة تنظيم ضربات القلب مسعرة
منذ8 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
توتنهام يعرض داير على بايرن.. وآرسنال يتمسك بسميث رو
كرة القدم
|
منذ1 ساعة
كواليس في صفقة الشناينة.. صراع بين مدرب وإدارة بشأن الرحيل.. دعوة لإيقاف "فوضى" التصريحات بالفيصلي
أخبار النجوم
|
منذ1 ساعة
عمان اف سي يصطدم بالنصر السعودي ومواجهة أردنية بين الاتحاد والأرثوذكسي اليوم
رياضة محلية
|
منذ1 ساعة
مستوى التحكيم في مرمى انتقادات أندية المحترفين
رياضة محلية
|
منذ1 ساعة
برونزية ثانية للتايكواندو الأردنية في بطولة العالم للأشبال
رياضة محلية
|
منذ1 ساعة
مدرب تونسي مرشح لقيادة منتخبات "الطائرة"
رياضة محلية
|
منذ1 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟
الغد الأردني
|
15 تموز 2023
افكار و مواقف
القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟
د.عبدالله سرور الزعبي
|
اليوم
الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
الكيانات الهشة لن تبقى كما هي
ماهر أبو طير
|
اليوم
بعد عام على التحديث
موسى الساكت
|
اليوم
القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش
ترجمات
|
منذ1 ساعة
حماقة بريغوجين
ترجمات
|
28 آب 2023
المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)
ترجمات
|
27 آب 2023
من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟
ترجمات
|
25 آب 2023
انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا
ترجمات
|
25 آب 2023
المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير
ترجمات
|
23 آب 2023