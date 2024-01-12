"حق الحصول على المعلومات": هل سيشكل نقلة في مضمونه أم يبقى شكليا؟

محمد الكيالي

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عمان - بعد إقرار مجلس النواب، أول من أمس، المواد (4) و(5) و(6) و(7)، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع قانون مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يستكمل المجلس مناقشة باقي هذه المواد.ونص القانون على "الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون".كما أن المعلومات، هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مُصورة أو مُسجلة أو مُخزنة إلكترونيا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.وإن كانت التعديلات، ستسهم بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها أم تظل في إطار التعديلات الشكلية، قال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن الحديث عن حق الحصول على المعلومات يتمحور حول سياقين، الأول: تشريعي، والثاني: الممارسة.وأكد منصور، في حديثه لـ"الغد"، أن القانون منذ إقراره في الأردن كأول دولة عربية تقرّه، كان هناك ملاحظات أساسية عليه و"كنا نعتقد بأنه وُلد كسيحاً ولن يُسهم بإشاعة حق الوصول للمعلومات، لأنه يُعتبر واجب التطبيق، عكس الموضوع فأصبحت كل المنظومة التشريعية القائمة قبله أكثر وأعلى مرتبة وأسمى من قانون حق الوصول الى المعلومات، بما فيه قانون وثائق وأسرار الدولة وكذلك وثائق العديد من النصوص المتناثرة في التشريعات الأخرى".عدا ذلك، بحسبه، كان هناك مشكلة في المادة (13) الخاصة بالاستثناءات الواردة و"الفضفاضة"، والتي جعلت من كل الحقوق مستثناة ولم تكن منضبطة، ولم تكن تتعامل مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الوصول للمعلومات.وأكد منصور، أنه بعيداً عن الإطالة في الملاحظات والتفاصيل بشأن قانون حق الوصول للمعلومات الساري المفعول، فمن ذلك أيضاً أنه "عندما تريد طلب معلومات، يجب أن تكون صاحب مصلحة مشروعة، وأن مجلس المعلومات لا يملك صفة الإلزام للمؤسسات العامة بالإجابة عن الطلب"، لافتا الى أنه "عدا عن موضوع السياق التشريعي كانت هناك مشكلة في التطبيق والممارسة".ولفت إلى أنه إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق د. عمر الرزاز، شُكلت لجنة عبر وزير الثقافة محمد أبو رمان لتعديل وإقرار قانون جديد "وكنا كمركز ممثلين فيها، إلى جانب مجموعة متعددة من المجتمع المدني والحكومة وخبراء قانونيين وحقوقيين، لإعداد مسودة مشروع قانون جديد، وكان باعتقادي أن مشروع القانون يُشكل حالة متقدمة".وأشار إلى أن "أهم القضايا التي عملنا عليها، تبلورت في تقليص الاستثناءات وحصرها بالقضايا المتعارف والمتفق عليها دولياً، مثل المعلومات الشخصية والطبية والحسابات البنكية، وأسرار العلامات التجارية وغيرها".وشدد منصور، على أنها قضايا فعلية يجب ألا يُفصح عنها "ووضعنا أيضاً ضرورة تصنيف المعلومات، وحين تُقرّر منع معلومة يجب أن تخضع لاختبارين: الضرر والمصلحة العامة، بمعنى إذا ثبت وجود ضرر بالافصاح عن المعلومة وآخر على الدولة، تُمنع المعلومة، وإن كانت المصلحة العامة تتقدم، فيجب الأخذ بالمصلحة العامة".وأكد منصور، أن هذين الاختبارين يجري التعامل معهما دولياً بالقضايا في قانون حق الوصول للمعلومات، مضيفا "بعد ذلك أرسلت رئاسة الوزراء مسودة المشروع الذي أعدته اللجنة، وجاء ديوان التشريع وقام بعدة تعديلات أضعفت بنيته وقدرته في أن يكون فعالا بالإفصاح عن المعلومات".وأوضح، أن مشروع القانون الذي بين يدي مجلس النواب الآن، أفضل مما هو ساري المفعول، ولكنه ليس هو المأمول، بخاصة في موضوع الاستثناءات، وهناك ملاحظات عليه.وقال منصور "نتطلع إلى الممارسة والتطبيق"، مبينا أن المشكلة الأساسية، بالإضافة إلى التشريع، أنه لم يكن هناك جدية بتطبيق القانون رغم كل علاته، "لذلك كنا نعمل على إنفاذ القانون في المؤسسات العامة، وعملنا على المشروع لأربع سنوات، ووجدنا أن أغلب المؤسسات لا تعلم شيئاً عن قانون حق الوصول إلى المعلومات رغم أن المادة الأخيرة من أي قانون، تنص على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بإنفاذ القانون".وشدد على أن أغلب المؤسسات، كانت لا تعلم ولم تضع أي إجراءات أو تدابير تساعد على إنفاذ حق الوصول للمعلومات، لذلك كان حق الوصول للمعلومات يواجه عقبتين، الأولى: تشريعية، والثانية: في التطبيق، لأنه لا يوجد سياق مؤسسي لإنفاذ المشروع.وقال منصور "عملنا مع وزارة التخطيط ضمن مبادرة الحكومات الشفافة في الخطة التنفيذية على إعداد 3 بروتوكولات، لتحسين حالة حق الوصول للمعلومات وإنفاذه"، مضيفا أنه في العام 2020، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمكتبة الوطنية وأطراف متعددة، أعددنا 3 بروتوكولات هي: إنفاذ القانون، وتصنيف المعلومات، وإدارة المعلومات وأرشفتها وحفظها، ونُشرت جميعها في كانون الأول (ديسمبر) 2020 أثناء حكومة الرزاز.وأكد منصور "لكن السؤال كان: كيف سنتابع مراقبة إنفاذ المؤسسات العامة لهذه البروتوكولات؟". مبينا أن البروتوكولات، خطوة متقدمة ومتميزة إن نفذت، والتزم بها وجرت مساءلة الجهات التي لا تنفذها.وعندما يُقر مشروع القانون، وبالتأكيد سيكون أفضل مما سبق، فيجب ربط ذلك بوضع آليات مؤسسية لمراقبة إنفاذ البروتوكولات الثلاثة، فحاليا هناك آلية وحدة تطوير الأداء العام برئاسة الوزراء، يجب أن يُسند لها من بين تطوير الأداء، ضمان الحق بالوصول للمعلومات، وبأن كل مؤسسة لديها آلية واضحة لتطبيق البروتوكولات وتُساءل عليها.من جهته، قال الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير لـ"الغد"، إنه جاء في الأسباب الموجبة للتعديلات، أنها تأتي "انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى". مؤكدا أن الأردن، أول دولة تنضم لشراكة الحكومات الشفافة العام 2011، والتي يُعد الحصول على المعلومات من أهم أعمدتها، والتزمت الحكومة بتعديل قانون الحصول على المعلومات "ليتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى".وأضاف شقير "تأخر تعديل القانون أكثر من 12 عاما، ومع ذلك، فالتعديلات طفيفية، ولا أعتقد بأنها ستُغيّر كثيرا في ترتيبه على المؤشرات الدولية، إذ حصل على المرتبة 123 من 138 دولة، أي في نهاية القائمة". موضحا أن تعديلات النواب، أبقت شرط المصلحة لطالب المعلومات مع الحكومة وشطبتها للشخص الأردني.وأضاف شقير "من التعديلات الجيدة التي أقرها النواب، إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين اثنين عن المجتمع المدني، وتخفيض مدة الرد على طلب المعلومات من 30 إلى 15 يوما، ويكون الطلب كتابيا أو الكترونيا". معتبرا أن التعديلات ما تزال شكلية، فالقانون بحاجة لعملية جراحية كبرى ليتوافق مع الأسباب الموجبة.وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات عليه، بعدما عقدت عدة اجتماعات ناقشته خلالها، مع مُختصين وجهات معنية.