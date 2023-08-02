الأربعاء 02 آب 2023
النسخة المطبوعة

حلول مرورية للمواقع الأكثر ازدحاماً في عمان

ازمة سير في العاصمة -(الغد)
ازمة سير في العاصمة -(الغد)
 بحث اجتماع تنسيقي بين أمانة عمان وإدارة السير المركزية، حزمة من الحلول الفنية لمعالجة الاختناقات المرورية بعدة مواقع في العاصمة عمان.
وقال مدير دائرة السير العميد فراس الدويري، إن التنسيق والتعاون الدائم بين مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير، وأمانة عمان يهدف الى وضع حلول لازدحامات مرورية تشهدها العاصمة والتخفيف من آثارها، ومناقشتها بشكل مباشر وميداني مع المعنيين وأصحاب الاختصاص لدى الجانبين.اضافة اعلان
وأكد نائب مدير المدينة للأشغال العامة المهندس نبيل الجريري، أهمية إدارة الأزمات المرورية ومعالجة المواقع التي تشهد ازدحامات أولاً بأول والتي تعد تحديا للجهات المعنية بالحركة المرورية.
وبين المدير التنفيذي للمرور المهندس محمد الفاعوري، أن المواقع التي ستشهد حلولا مرورية لتنظيم حركة السير فيها تشمل شوارع، الاستقلال، والملكة نور، والأمير هاشم، والقدس، وميدان جمال عبد الناصر، وميدان الشميساني، وتقاطع شارعي الاستقلال والأردن، وإشارات مستشفى الملكة علياء، وتقاطع مشاغل الأمن العام، وتقاطع تايم مول في طبربور، ودوار الخريطة في ضاحية الياسمين، وتقاطع شارع الملكة زين الشرف مع شارع المطار.
وأضاف الفاعوري أن الأعمال الفنية في المواقع المذكورة بدأت وسيتم الانتهاء والإعلان عنها تباعاً.--(بترا)
سد-الموجب-أحد-سدود-المملكة-العشرة-الرئيسية-أرشيفية-scaled

موجة الحر تلقي بثقلها على مصادر المياه.. و"ثقافة المكيفات" تتكرس منذ22 ساعة

سيارات كهربائية تشحن الطاقة في إحدى المحطات في عمان-(أرشيفية)

تزايد الطلب على السيارات الكهربائية.. وتحدي التخلص من بطارياتها منذ22 ساعة

Pacific_Northwest_Heat_Wave_59205

موجة الحر تعود وتأثيرات على الإنسان بسبب ارتفاع درجات الحرارة منذ23 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-01 at 9.30.06 PM

مجلس أمانة عمان يصادق على جدول أعمال الجلسة الثامنة العادية منذ23 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رجال الأمن العام

ضبط 10 تجار ومروجين للمخدرات.. أحدهم مرتبط بعصابات دولية

منذ1 ساعة
"إثبات النسب

دعوات لإطلاق حملات تشجع على "الاحتضان" و"إثبات النسب" والتوفيق الأسري

منذ22 ساعة
غازات الدفيئة

توقعات بارتفاع غازات الدفيئة في الأردن إلى 39 مليون طن في 2035

منذ22 ساعة
القمح

كيف يحقق مجلس الأمن الغذائي الفاعلية بعد فشل "الزراعي الأعلى"؟

منذ22 ساعة
حلف شمال الأطلسي - الناتو

وفد من "الناتو" يزور الأردن لإنشاء مكتب للحلف

منذ22 ساعة
جانب من جلسة "الأعيان" أمس-(بترا)

"الأعيان" يخالف "النواب" في "الجرائم الإلكترونية" ويعيده للمجلس

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

أخطر ما في القانون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تراجع الدعم الأممي للاجئين السوريين

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

إيران والشيعة العرب في اتجاهات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا لو أقر؟

سائد كراجة |اليوم

قانون السير: حتى تكتمل الدائرة !

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات | منذ22 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
 