الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

106 شهداء من الصحفيين والصحفيات بعد 94 يوما على العدوان الإسرائيلي على غزة

"حماية الصحفيين" يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين

مركز حماية وحرية الصحفيين
مركز حماية وحرية الصحفيين
أدان مركز حماية وحرية الصحفيين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحفيين في فلسطين، واصفا ما يحدث من استهداف متعمد، وممنهج بأنه مذبحة لم تُسبق عبر التاريخ.اضافة اعلان
وقال "حماية الصحفيين" في بيان صادر عنه "انضم إلى قائمة الشهداء من الصحفيين والصحفيات حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح الذي قٌتل العديد من أفراد أسرته خلال العدوان على غزة، وأصيب شخصيا حين استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد زميله سامر أبو دقة، وتركته ينزف، ومنعت كل محاولات الهلال الأحمر، والدفاع المدني من إنقاذه حتى ارتقى شهيدا".
وأضاف "حماية الصحفيين" أن الصحفيين الذين يسقطون ضحايا في حرب الإبادة، ليسوا أرقاما، وكل منهم/منهن له/لها عائلة، وحكاية، تستحق أن تُروى، واستمرارهم بالتغطية رغم كل الجرائم التي ارتكبت بحقهم دليل بطولة، وتضحية، وسيذكر التاريخ ماذا فعل الصحفيين في فلسطين لإظهار الحقيقة، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار "حماية الصحفيين" إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين رصدت منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن في قطاع غزة والضفة الغربية، استشهاد 106 صحفي وصحفية شهداء، وإصابة 71 آخرين، تعرض 113 صحفيا وصحفية للاعتداء بالضرب، و38 حالة اعتقال، و314 حالة احتجاز ومنع من التغطية، و91 حالة اقتحام وتدمير لمنازل الصحفيين والصحفيات، و80 حالة اقتحام وتدمير لمقرات المؤسسات الإعلامية.
وأكد "حماية الصحفيين" على مطالبته مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكابه جرائم حرب لقتل الصحفيين في فلسطين، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي من المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام للمضي، والاستمرار بتقديم الشكاوى إلى حين جلب القتلة للعدالة.
وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والمدنيين.
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