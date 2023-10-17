الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حملات لجمع التبرعات في عدد من المحافظات دعما للشعب الفلسطيني

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حملات لجمع التبرعات
انطلقت أمس الاثنين، حملة لجمع التبرعات المادية والعينية في الكرك لدعم الشعب الفلسطيني جراء الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وقال محافظ الكرك، فراس أبو الغنم، خلال فعاليات الإطلاق، إن الحملة تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان

وأضاف أن الحملة تنطلق بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بحيث يتم استقبال التبرعات العينية في قاعة غرفة تجارة الكرك، شريطة أن تكون المواد العينية التي يتم استقبالها، غير مستعملة ومحفوظة بشكل جيد.

وبخصوص التبرعات النقدية، قال أبو الغنم إنها ستستلم من المتبرع بشكل مباشر، لدى فرع بنك الاتحاد على مثلث الثنية باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وفي معان، انطلقت صباح أمس، في جامعة الحسين بن طلال، حملة تبرعات لإغاثة الأهل في قطاع غزة الذين تأثروا من العدوان الإسرائيلي الغاشم تحت شعار «فزعة أهل» .

ويأتي إطلاق الحملة استجابة للتوجيهات الملكية السامية من لدن جلال الملك وولي عهده الأمين لتقديم مختلف أشكال المساعدة والدعم لصمود أهلنا في فلسطين وغزة، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأهاب رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عاطف الخرابشة، بجميع منتسبي الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة تقديم ما يستطيعون من دعم مادي دعما للأهل في قطاع غزة من خلال التبرعات المباشرة في عمادة شؤون الطلبة، ومن خلال الاقتطاع من الراتب بالنسبة لموظفي الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأوضح الخرابشة أن كوادر مركز الحاسوب في الجامعة ستضع برمجية خاصة لاقتطاع المبلغ الذي يحدده الموظف من راتبه مباشرة.

وسيتم جمع التبرعات بالتنسيق مع مكتب محافظ معان لإيصال المساعدات الى الهيئة الخيرية الهاشمية مباشرة، ليتم إيصالها مباشرة الى الأهل في قطاع غزة.
وفي إربد، واصلت غرفة التجارة لليوم الثاني على التوالي استقبال التبرعات العينية والمادية دعما لقطاع غزة.

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التبرعات المادية والعينية من القطاع التجاري تجاوزت 100 ألف دينار.

وأشار إلى تواصل الحملة يوميا باستقبال التبرعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

يشار الى أن وزارة الداخلية حددت غرفة تجارة إربد كمركز لاستقبال التبرعات العينية والمادية في المحافظة دعما لقطاع غزة.
--(بترا)
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