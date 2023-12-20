الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حملة على المدارس الخاصة حول التزامها بشمول عامليها بـ"الضمان"

مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)
مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)
عمان- قالت مديرة مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، د. سهاد الجزازي، إن المؤسسة حدثت أنظمتها الآلية، لتتوافق مع الحملة التفتيشية على المدارس الخاصة والتي تغطي المناطق الجغرافية.اضافة اعلان
وأضافت الجزازي في تصريح لـ"الغد"، إنه استكمالا لحملة التفتيش الدوري على قطاع التعليم في المدارس الخاصة، تعمل المؤسسة على توجيه فروعها لغايات التفتيش الميداني، تبعا لبياناتها، والمصنفة لقطاع التعليم مع مراعاة خصوصية العملية التفتيشية ونشر للوعي التأميني للعاملين.
وبينت، أنه انطلاقا من دور المؤسسة بتكامل منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، وذلك بشمول اكبر عدد من العاملين تحت مظلتها، ما يوفر استقرار نفسي ومادي ووظيفي.
وأكدت استمرارية الحملة وما يصل من نتائج تعتبر تغذية راجعة، ويمكن الافصاح عن النتائج بالتفصيل ووضوح مع  بداية العام الدراسي، لافتة الى أن هناك محاولات للربط الإلكتروني بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم للتدقيق ومطابقة البيانات للحملة التفتيشية.
وبينت أن مدارس خاصة سلمت البيانات الخاصة بالموظفين ضمن جداول "إكسل" إلى مديرية التعليم الخاص، موضحة أنه وضعت ضوابط على البرنامج المتعلق بالحملة، أولها ايقافهم عن العمل اثناء العطلة الصيفية، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وكانت الجزازي، قد أكدت بان هذه الحملة التفتيشية الواسعة، تستهدف المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بشمول عامليها بالضمان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون يشيعون جثامين صحفيين استشهدوا جراء العدوان الهمجي على غزة-(وكالات)

مختصون: استهداف صحفيي غزة ممنهج والإفلات من العقاب شجع الاحتلال على فظائعه

منذ 2 دقيقة
صحفيون غزيون يشيعون زميلا لهم قتل بقصف طائرات الاحتلال الصهيوني-(وكالات)

صحفيو غزة.. عيون الحقيقة ومشاريع الشهادة

منذ 2 دقيقة
صحفيان غزيان يبكيان على مقتل عائلة أحدهما بقصف طائرات العدو الصهيوني لمنزله- (وكالات)

يحاولون قتل عين الحقيقة.. شهادات مؤثرة من صحفيي غزة لـ"الغد"

منذ 2 دقيقة
آلاف النازحين الفلسطينيين وصلوا رفح جنوب غزة -(وكالات)

1200 صحفي وصحفية في غزة أصبحوا نازحين

منذ 2 دقيقة
جانب من جلسة النواب خلال استماعهم لخطاب الموازنة أمس- (تصوير: ساهر قدارة)

"موازنة 2024" مخصصات الجيش والأمن تبلغ مستوى تاريخيا

منذ 2 دقيقة
مبنى وزارة البيئة-(أرشيفية)

نقص التمويل والنفايات العشوائية والتنوع الحيوي.. أبرز تحديات وزارة البيئة

منذ 2 دقيقة
افكار و مواقف

فلسطين "ما بعد الحرب"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الفلسطينيون.. آلاف اللدغات والجحر واحد!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الموازنة" في النواب

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن.. أعداء وأشباه خصوم

سميح المعايطة |اليوم

التصعيد الإقليمي عبر تصدير الأزمات

مالك العثامنة |اليوم

غياب الصكوك والسندات الخضراء

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |منذ 3 دقيقة
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
 