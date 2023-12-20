حملة على المدارس الخاصة حول التزامها بشمول عامليها بـ"الضمان"

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عمان- قالت مديرة مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، د. سهاد الجزازي، إن المؤسسة حدثت أنظمتها الآلية، لتتوافق مع الحملة التفتيشية على المدارس الخاصة والتي تغطي المناطق الجغرافية.وأضافت الجزازي في تصريح لـ"الغد"، إنه استكمالا لحملة التفتيش الدوري على قطاع التعليم في المدارس الخاصة، تعمل المؤسسة على توجيه فروعها لغايات التفتيش الميداني، تبعا لبياناتها، والمصنفة لقطاع التعليم مع مراعاة خصوصية العملية التفتيشية ونشر للوعي التأميني للعاملين.وبينت، أنه انطلاقا من دور المؤسسة بتكامل منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، وذلك بشمول اكبر عدد من العاملين تحت مظلتها، ما يوفر استقرار نفسي ومادي ووظيفي.وأكدت استمرارية الحملة وما يصل من نتائج تعتبر تغذية راجعة، ويمكن الافصاح عن النتائج بالتفصيل ووضوح مع بداية العام الدراسي، لافتة الى أن هناك محاولات للربط الإلكتروني بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم للتدقيق ومطابقة البيانات للحملة التفتيشية.وبينت أن مدارس خاصة سلمت البيانات الخاصة بالموظفين ضمن جداول "إكسل" إلى مديرية التعليم الخاص، موضحة أنه وضعت ضوابط على البرنامج المتعلق بالحملة، أولها ايقافهم عن العمل اثناء العطلة الصيفية، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.وكانت الجزازي، قد أكدت بان هذه الحملة التفتيشية الواسعة، تستهدف المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بشمول عامليها بالضمان.