 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حمى غرب النيل".. تحذيرات من انتشار البعوض

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البعوض

حذر استشاري الأمراض الصدرية د. محمد حسن الطراونة، من انتقال حمى غرب النيل الى الأردن، داعيا الى تعزيز طرق مكافحته، بإعداد خطط رصد له واجراء دراسات لتحديد امكانية وجوده، في ظل تحذيرات من خبراء في الاوبئة، تحدثت عن تفشي الاصابة بالمرض في بعض دول الاقليم.

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وقد كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية د.عادل البلبيسي، أن المركز بالتعاون مع وزارات الصحة والادارة المحلية والزراعة وسلطة مفوضية العقبة، يعملون منذ نحو 10 ايام على مكافحة البعوض في العديد من المناطق والتجمعات المائية.


ولفت خبراء الى ان التبليغ عن حالات الإصابة بالفيروس، في إسبانيا وإيطاليا ودولة اخرى من أوروبا أثار مخاوف في عدة دول، بخاصة بعد تحذيرات اطلقها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، من خطورة الفيروس على المصابين لكونه "قد يكون مميتًا"، بعد الإعلان عن اصابة 153 به في المنطقة الوسطى في فلسطين المحتلة، وتأكيد وفاة 11 شخصا في الكيان الصهيوني جراء المرض، وفي مناطق السلطة الفلسطينية، سجلت اول حالة اصابة بالفيروس. 


بيد ان البلبيسي، أكد في تصريحات لـ"الغد"، أن المركز الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يعملون على تلافي انتشار البعوض، مشددا على ان وزارة الصحة دربت اطباءها على التعامل مع هذه الحالات، وفق بروتوكول صحي، فضلا عن وجود "كتات" الفحص الخاصة بالمرض، والتركيز على الرصد النشط حول اذا ما كان هناك حالات جديدة من الاصابة بالفيروس.


وتابع: لا خوف من المرض الذي ينتقل في مناطق تجمع المياه والبرك وخزانات المياه المفتوحة، وتعتبر الطيور المهاجرة، المستودع الرئيس للمرض، موضحا ان الفيروس موجود بالاردن قديما، ويمكن التعرف عليه عن طريق فحص الدم ومعرفة الاجسام المضادة، للتأكد من الاصابات الجديدة، معتبرا بان اقل من 1 % من الحالات المصابة مميتة وتسبب السحايا والتهابات الدماغ.


وحول أبرز اعراضه قال البلبيسي، ان الحمى والقشعريرة والصداع وآلام الظهر وتورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي والتعب العام، لافتا الى ان فترة حضانة المرض تراوح بين 3 الى 6 ايام.


بدوره، قال خبير في الاوبئة د. عبد الرحمن المعاني، أنه جرى اكتشاف حمى غرب النيل في العام 1937 بولاية غرب النيل في اوغندا، وينتشر عادة عن طريق البعوض المصاب بالعدوى والحامل للفيروس عندما يتغذى على طيور مصابة  بالمرض.


وأضاف المعاني، ان اعراضة تشبه الى حد كبير اعراض الانفلونزا مع ارتفاع  في درجة حرارة الجسم، بحيث تظهر الاعراض بعد ثلاثة ايام من لدغة البعوضة المصابة، وقد يسبب عدوى للجهاز العصبي المركزي، أي في الدماغ  والحبل الشوكي.


وشدد على ان هذا الفيروس ينتشر في المناطق ذات البنية التحتية السيئة، وخصوصا عندما تكون شبكات المياه والصرف الصحي مهترئة وقديمة، ما يؤدي لوجود مستنقعات مائية في البيئة، ينتج عنها زيادة في انتشار البعوض على نحو كبير.


وبخصوص الوضع البيئي في المملكة، يعتقد المعاني، ان البنية التحتية جيدة فضلا عن قيام الجهات ذات العلاقة وخصوصا البلديات وأمانة عمان الكبرى بحملات رش مستمرة، بخاصة في المناطق التي يمكن ان تظهر فيها البرك والمستنقعات.


أما بخصوص الوضع الوبائي في المملكة، فقال المعاني، إن الوضع مطمئن ومستقر ولا مخاوف من الفيروس، لكون الاردن من الدول ذات البنية التحتية الحديثة والمتطورة، ويتميز عن كثير من دول العالم  بالمتابعة الحثيثة للاوضاع الوبائية بشكل مستمر ومنتظم.


بدوره، حذر استشاري الأمراض الصدرية د. محمد حسن الطراونة، من انتشار المرض في المنطقة، واحتمال وصول العدوى للأردن، خصوصا بعد تسجيل اصابات في الضفة الغربية، مبينا ان التبليغ عن حالات الإصابة به في  إسبانيا وإيطاليا ودول اخرى من أوروبا، أثارت مخاوف بعض الدول الاخرى، وبالذات بعد تحذيرات اطلقها المركز الأوروبي حول خطورته على المصابين.


وأوضح الطراونة، ان أعراض الفيروس تتمثل بـارتفاع مفاجئ على درجة الحرارة، صداع وتصلب في الرقبة، طفح جلدي على الرقبة أو الذراعين أو الساقين، وفي الحالات الأكثر شدة، نوبات الصرع وضعف العضلات والشلل، وفقًا للمركز الأوروبي.


‎ويُعد من تزيد أعمارهم على 50 عاما، أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ويُصاب أقل من 1 % بالتهابات عصبية مثل: التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، في حين أن حالة واحدة من كل 10 حالات قد تكون قاتلة، وفقا للطراونة.


‎وزاد: تظهر الأعراض عادة بعد يومين إلى ستة أيام من الإصابة بالعدوى، وقد يستغرق ظهورها ما يصل لـ14يومًا أو أكثر، في الحالات غير المعقدة، لافتا الى انه عادة ما تخف هذه الأعراض في غضون 3 إلى 6 أيام.

 

وأشار ‎الى الفيروس قد ينتقل أيضاً عبر مخالطة حيوانات أخرى حاملة له، مشددا على ان الطرق الواجب اتباعها لوقاية البشر على نحو فعال من الإصابة بالعدوى، تعتمد على وضع برامج شاملة ومتكاملة لرصد البعوض ومكافحته في المناطق التي ينتشر فيها، وإدارة المياه واستعمال المواد الكيميائية وأساليب المكافحة البيولوجية.


وحث الطراونة المركز الوطني على اعداد خطط رصد للمرض، واجراء دراسات لتحديد امكانية وجود انتقاله للأراضي الأردنية وتعزيز طرق مكافحته.

 

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