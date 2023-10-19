"حمية الموت".. ابتكار صهيوني للفتك بالغزيين (فيديو)

فرح عطيات

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عمان - كشفت الجمعية العربية لحماية الطبيعة عن أن "الحصار الإسرائيلي والتدمير الممنهج دفع بأطفال غزة إلى استهلاك مياه غير صحية، فيما يعاني 50 % منهم من الأمراض المنقولة بالمياه".وجاء في بيانات إحصائية أعدتها الجمعية تحت عنوان حقيقة "حمية الموت التي هندسها الاحتلال لتجويع الغزيين منذ 2008" أن "تلك الأمراض تقتل نحو 12 % من الأطفال المرضى".وبينت الجمعية أن "نسبة كبيرة من الأطفال في غزة يعانون من التقزم والهزال ونقص التغذية الحاد وفقر الدم".كما أن "47 % من سكان قطاع غزة الذين يبلغ تعدادهم نحو مليوني نسمة هم أطفال لا يعرفون معنى الحياة دون حصار"، وفق البيانات ذاتها.من ناحية أخرى، "يُقيّد الاحتلال دخول المياه النظيفة إلى قطاع غزة، في الوقت الذي تعتبر فيه 97 % من مياه الشرب في القطاع غير صالحة للشرب بسبب قصف البنى التحتية للمياه، والعقوبات التي تحظر دخول مواد البناء لإعادة تأهيلها".وأكدت رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر أن "تصوير مأساة أهل غزة الحالية مع انقطاع الغذاء والماء الصالح للشرب عنهم دون ذكر نحو عقد ونصف من سياسة ممنهجة للتجويع هو ذر للرماد في العيون، وتبرئة للاحتلال".وتابعت، في تصريحات "للغد": "لنا أن نتخيل المشهد السوريالي لاحتفال العالم باليوم العالمي للأغذية في منتصف الشهر الحالي، في الوقت الذي يجوع فيه الاحتلال أهل غزة لإبادتهم هذه المرة، وإجبار من بقي منهم على قيد الحياة على اللجوء، في هجرة فلسطينية ثالثة نحو مصر".وأكدت أن "مسألة نقص الغذاء" لا تقتصر على الحرب الأخيرة على القطاع فقط، بل هي تكتيك متأصل منذ نشأة الكيان الصهيوني، فعبر الحصار المحكم والمركز على غزة منذ عام 2007، كان تجويع الفلسطينيين سلاحا فتّاكا أراد الاحتلال منه القضاء على المقاومة".وأضافت: "نريد أن نفضح ما قام به العدو الصهيوني بداية عام 2008، حين أعد وثيقة لحساب الحد الأدنى من السعرات الحرارية الضرورية للفلسطينيين في غزة لتجنب موتهم الفوري بسبب الجوع".وبناء على ذلك، وبحسبها "قيدت إسرائيل كمية المواد الغذائية المسموح بدخولها لقطاع غزة، واستمرت في استهداف القطاع الزراعي النباتي والحيواني والسمكي في غزة"."وعلى الرغم من الكشف الإعلامي عن هذه الوثيقة بعد 4 سنوات إلا أن أحداً لم يتحرك"، كما ذكرت.أما "تبعات هذا التكتيك بعد 14 عاما فكانت مروعة، ففي 1 كانون الأول (ديسمبر) أصدرت الأمم المتحدة تقريرا جاء فيه: "64.3 % من سكان غزة يصنفون على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل متوسط أو شديد"، بحسب بيانات الجمعية.وكما ذكرت بياناتها فإن "البنك الدولي أعرب عن قلقه من سوء الحالة التغذوية للسكان الفلسطينيين في ظل تفشي حالات نقص المغذيات الدقيقة بصورة كبيرة ضمن فئات تكتسب التغذية الجيدة بالنسبة لها أهمية خاصة، مثل الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والنساء في مرحلة ما بعد الولادة".علاوة على ذلك، "يضطر أهل القطاع للتخلص من مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر الأبيض المتوسط لعدم وجود محطات معالجة للمياه" كما أكدت زعيتر.وحذرت من "الآثار المرعبة على جودة البيئة، إن صح التعبير، التي تحيط بالغزيين وتعمل كطرف آخر في الحصار، إذ تتلوث المياه التي يسترزق منها الصيادون والتي قلصتها أصلاً إسرائيل من 20 ميلا بحريا حسب اتفاقية أوسلو إلى 6 أميال بحرية".وبذلك "يتركز أكثر من 900 قارب صيد في المساحة الضيقة، مما أدى إلى الصيد الجائر، وبالتالي حصل خلل في النظام البيئي البحري"، بحسبها.وشددت على أن "الاحتلال لا يريد لغزة أن تعيش خارج نظام المعونات، لذلك يحاصر القطاع الزراعي، ويحظر الاقتراب من المناطق العازلة التي تجهز على 30 % من المساحة الصالحة للزراعة في القطاع على حدوده الشرقية".وبينت أن "الحرب الزراعية الممنهجة التي تقودها إسرائيل على غزة ولم يكن آخرها الحرب الأخيرة، تقتل المزارعين، وتدمر وتحرق حقول الخضار والأشجار، وتلوث الأراضي الخصبة بشتى الطرق، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً كالفسفور الأبيض".وذلك الأمر، من وجهة نظرها "سيزيد من رقعة الأراضي غير المستصلحة والقابلة للتصحر، وإضافة أعداد كبيرة من الدواجن والماشية التي تمثل مصدرا أساسيا للغذاء إلى بنك الأهداف الصهيونية".