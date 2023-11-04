"حوارات المستقبل" تؤكد أهمية الدبلوماسية الأردنية لوقف هذه الحرب على غزة

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عمان- أكد خبراء وسياسيون، أهمية ما يجمع الأردنيين والفلسطينيين جغرافيا وثقافية وتاريخيا ودينيا واجتماعيا، وقد حكم العلاقة بينهم، ارتباط وثيق كوحدة واحدة، ضمن سورية الكبرى ووحدة الهدف والمصير.جاء ذلك في ندوة نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل في المركز الثقافي أمس، بعنوان "الموقف الأردني من العدوان على غزة واحتمالاتها على المستقبل".وبينوا أن الحرب الهمجية على قطاع غزة، برغم حجم المجازر والدمار الهائلين اللذين تعرض لهما الفلسطينيون في القطاع، لن يذهب هدرا، فالعالم تغير، وسيمكن الفلسطينيين من نيل حقوقهم.وأكدوا أن هذه الحرب العدوانية، غير مسبوقة في همجيتها، وان الغرب انحاز بشكل فاضح للاحتلال الذي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين في القطاع.وأكد المشاركون في الندوة، أهمية الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف هذه الحرب الهمجية، ولقاءات جلالته واتصالاته مع قادة العالم، وخطابه في الجمعية العمومية وقمة القاهرة، وما تحققه مساعيه في المحافل الدولية، من دعم ومساندة للفلسطينيين.رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالمنعم العودات، قال إن كل العبارات التي يمكن قولها لا تكفي للتعبير عن حجم ما يتعرض له أهلنا في غزة من فظائع، ولا تكفي لوصف حجم الصدمة أمام حقيقة الانحياز الكلي للاحتلال الوحشي من الدول الغربية.وأكد العودات، أن الأردن جزء من هذه المنطقة التي عرفت كل أشكال الصراعات بين الحضارات والثقافات والديانات والممالك والأعراق عبر مراحل التاريخ القديم وللحديث، لافتا إلى الأبعاد الجغرافية والتاريخية والدينية والاجتماعية التي حكمت الارتباط الوثيق بين الأردن وفلسطين كوحدة واحدة، ضمن سورية الكبرى ووحدة الهدف والمصير.وأوضح أن الأردن معني بمواجهة أي اعتداء على الشعب الفلسطيني، بصرف النظر عن الأسباب أو المعادلات المرتبطة بالأطراف الإقليمية أو الدولية.وبين أن الأردن لا يقبل المزايدة ولا ينساق لردات الفعل الآنية التي تتلاشى مع الوقت، فموقفه الثابت مبني على أن منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتهم القدس الشريف، مصلحة أردنية.وقال إن الموقف الأردني يستمد قوته من مجموعة من العناصر، أهمها الإستراتيجي على مستوى التفكير لدى جلالة الملك الذي قرأ المشهد مبكرا قراءة موضوعية في ضوء التغير الجذري الذي حدث في الكيان المحتل.وأكد أن الأردن في حالة اشتباك يومي مع الجانب المحتل في مسألة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالإضافة إلى الاشتباك في حل الدولتين الذي يرفضه الكيان، ويحاول الالتفاف عليه بمشاريع الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن.وتابع إن جلاله الملك، يقف موقفا واضحا بأنه لا يمكن الالتفاف أو القفز على الفلسطينيين، كما لا يمكن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي الذي تطرحه هذه المشاريع، من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وبين أن الأردن ممثلا بجلاله الملك، يمتلك خبرة القراءة الصحيحة للبعدين الإقليمي والقومي، ويدرك طبيعة العلاقة القائمة والمتينة بين المعسكر الغربي والكيان، ونقاط القوة والضعف في هذه المعادلات التي تتفاعل بشكل مضطرب، ما يجعل ثبات موقف الأردن بمنزلة نقطة مركزية، يمكن اللجوء إليها عندما تشعر جميع الأطراف بأن مصالحها مهددة.وأكد المبادئ التي عرضها جلالته في خطابه أمام الجمعية العامة وقمة القاهرة، وفي مقدمتها مبدأ احترام قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، ورفض جميع الإجراءات أحادية الجانب التي قام الكيان بها لضم وتهويد الأرض الفلسطينية.ولفت إلى كلمة وزير الخارجية أيمن الصفدي، التي ركزت على الأسباب التي أدت لتفجر الأوضاع من جديد، مشيرا إلى القرار الذي اتخذه الأردن باستدعاء السفير الأردني من الكيان.من جانبه، بين وزير الاستثمار الأسبق يوسف منصور إنه بحسب وزارة مالية الاحتلال، تصل تكلفة حربه على غزة إلى 2.9 مليار دولار أسبوعيا كنفقات مباشرة، وكلفة ما اتخذه من إجراءات لمساعدة كياناته 1.5 مليار حتى الآن، وكلفة إجلاء أفراده تقارب 426 مليون دولار شهريا، فيما بلغت التكاليف القتالية على قواته 5 مليارات دولار.ولفت منصور، إلى أن بعضهم يرجح بأن ما أنفقه المحتل كتكاليف مباشرة وغير مباشرة في حربه على غزه، تجاوز 50 مليار دولار، وفي حال استمرت الحرب أسبوعا آخر، فستصل خسارة الناتج الإجمالي لديه إلى 3 مليارات دولار، وسيطرأ انخفاض على النمو الاقتصادي مقارنة بالتوقعات قبل الحرب، كما سيتعطل 41 % من قواه العاملة عن العمل، وفي حال امتد الصراع إلى الحدود اللبنانية، فسينخفض نموه لهذا العام من 3.4 % قبل الحرب إلى 2.2 %.وأوضح أن الوكالات العالمية خفضت التوقعات الائتمانية للاحتلال إلى سلبية، متوقعا بأن يصل العجز في موازنته نهاية العام الحالي لـ4 %، والعام المقبل 5 %، مع استمرار تخفيض التصنيف الائتماني، عدا عن هبوط الشيكل وانخفاض مؤشرات البنوك وخسارة البورصة.من جانبه، أشار اللواء المتقاعد هاشم خريسات، إلى أن المستشفى الميداني الأردني ما يزال موجودا في غزة، ويعمل برغم القصف الهمجي للاحتلال، بطواقمه التي تقترب من 200 شخص.وأشار إلى دور القوات المسلحة التي قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، مستذكرا تضحيات رجالها في الحروب والمعارك على الأرض الفلسطينية، مبينا أن موازين القوة غير متكافئة بين الاحتلال الذي يمتلك أسلحة متقدمة ومتطورة مقارنة بالمقاومة الفلسطينية.بدوره، عرض نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني لجهود الملك وتلاحم القيادة مع الشعب في هذه القضية، التي تعد القضية المركزية الأولى بالنسبة للأردن.وقال إن داخل المحتل، ستطرأ فيه خلافات كثيرة، قد تغير المشهد السياسي فيه، لافتا إلى بسالة الجيل الفلسطيني، لافتا إلى أن مستقبل الاحتلال لن يكون مرتاحا، وستواجه الكثير من التحديات في المستقبل، لأنها تقوم على التوسع العسكري الذي لن يدوم طويلا، مبينا أن العالم ستتغير نظرته باتجاه القضية الفلسطينية.وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، إن بوصلتنا كما حدد اتجاهها قائد الوطن الذي يجسد نبض شعبه في إجراءات عملية على الأرض، والذي جاء في سياقها استبعاد سفير الاحتلال، وهي إجراءات تؤكد موقف الأردنيين التاريخي مما يجري على أرضهم غرب النهر.-(بترا)