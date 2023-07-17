الثلاثاء 18 تموز 2023
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حيوانات المنازل تنشر مرض الأكياس الكلبية القاتل

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قطة
عمان - في وقت ينتشر فيه مرض "المشوكات" او "الاكياس الكلبية" المتوطن في الاردن، على نحو كبير، وعن طريق القطط والكلاب، حذر خبراء طبيون وصحيون منه، لافتين الى انه اذا لم يعالج جيدا فغنه يود للوفاة.اضافة اعلان
واشاروا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، ان المرض خطر، ووقد تزايد بعد انتشار تربية الحيوانات كالقطط والكلاب في المنازل وغيرها من الاماكن.
استشاري جراحة الصدر د. نايف فريوان قال لـ"الغد"، يتنشر هذا المرض في المنطقة العربية، وشرق اسيآ وإيران، ودول أخرى، وينتقل عن طريق اكل الكلاب لكبد حيوانات آكلة للعشب، ومصابة باكياس كلابية، فينتقل الكيس للكلب، ويتحول ما اكله لطفيلي وديدان في بطنه، فتنتج الدودة بيوضا كثيرة يفرزها الكلب عند الإخراج.
ولفت الى ان فضلات الكلاب قد تكون في البساتين والحقول، ما يلوث الخضروات والفاكهة، فإذا تناولها الانسان، تدخل الدودة لجسمه وكبده وتبني كيسا، مؤكدا أن نسبة إصابة الكبد تصل لـ70 % والرئة لـ30 % وفي حالات أخرى، يصاب الكبد والرئة معا.
وأشار الى أن اعراضه لا تظهر في البداية، بينما يكون الكيس موجودا، ثم يبدأ بالتضخم، فيضغط على الكبد والحجاب الحاجز والرئتين، ما يعرض المصاب للشعور بالألم وضيق النفس، وقد ينفجر الكيس في الجسم، فيتسبب بحساسية عالية قد تؤدي للوفاة.
وبشأن العلاج، بين انه يقتصر على استئصال الاكياس الكلابية، والتي يمكنها معاودة ظهورها، الى جانب الحبوب، منوها بان استيطان المرض في الاردن، لأنها من دول المتوسط، وتنتشر فيها المواشي، مؤكدا من ان غرف عمليات الجراحة العامة او الصدر في المستشفيات تجري عمليات استصال لهذه الاكياس اسبوعيا.
ودعا لغسل الفاكهة والخضراوات جيداً، وعدم تناول الحليب القادم من مزارع فيها كلاب، لانها قد تكون ملوثة، ومراقبة مربي المواشي المصاحبة للكلاب.
وأوضح اختصاصي الامراض الصدرية والتنفسية د. محمد حسن الطراونة، أن هذا المرض طفيلي، يدخل للجسم عن طريق الفم، وينتقل للإنسان عن طريق الخضراوات غير المغسولة جيدًا، اذ تدخل بيوضه للامعاء، فيسبح الطفيلي مع الدم للكبد أو الرئتين أو الكلية، وهناك يستقر لينمو على شكل كيس، في داخله تنمو آلاف من اليرقات.
وأكد أن الكيس الكلابي بلا أعراض، لكن في حال أصبح كبيرا، وتوغل في ببعض الاعضاء، تظهر أعراض له بسبب ضغط الكيس على الأعضاء، واحتمالية انفجاره في الجسم، ما يتسبب بهبوط شديد للضغط ويودي للوفاة، لافتا لوجود علاج له في حالات خاصة، أما إذا كان حجم الأكياس كبيرًا فالجراحة هي الحل.
وأكد استشاري الامراض الصدرية د. عبدالرحمن العناني، الى ان هذا المرض، ينتقل أيضا عن طريق الاكل الملوث باخراجات القطط، وأكل اللحم غير المطبوخ الذي يحتوي على بيض الديدان، وبالتالي تتكاثر في الجسم وتعمل بيتا في الكبد او الرئة، لذا يعتبر مربي حيوانات المنازل، الأكثر عرضة للاصابة به.
وأشار الى أن المرض قد ينتشر في الجسم دون ظهور أية اعراض، الا عن طريق صور الأشعة، وفي حال تضخم الكبد قد ينفجر، فيتسبب بامراض ومخاطر صحية شديدة، والموت غالبا.
ونوه إلى أن عدد الحالات الموجودة في الاردن متوسطة، لكنها بالطبع مهمة والعلاج يكون على مرحلتين،: جراحة لاستئصال الاكياس، عبر المنظار، ومن بالعلاج الدوائي لمدة تراوح بين 3 و6 اشهر. ودعا مربي حيوانات المنازل، للكشف الصحي الدوري على أنفسهم، للتأكد من خلوهم من المرض.
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