خارطة زلزالية جديدة للاردن تقسمها الى 35 منطقة

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أقر مجلس البناء الوطني اليوم مسوده كودات البناء الوطني الاردني المرتبطه بالتغيير المناخي تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها حسب الاصول.جاء ذلك في جلسه المجلس التي عقدها اليوم برئاسه رئيس مجلس البناء الوطني وزير الاشغال العامه والاسكان المهندس ماهر ابو السمن وحضور اعضاء اللجنه تتقدمهم سمو الاميره سميه بنت الحسن رئيسه الجمعيه العلمي الملكيه ونائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه توفيق كريشان ووزير الطاقه والثروه المعدنيه صالح الخرابشه ووزير البيئه معاويه الردايده ومدير الامن العام اللواء مدالله المعايطة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي رندة أبو الحُسن.وتمثلت مسوده الكودات التي تم اقرارها بكودات الهيدرولوجي وكود الاناره الخارجيه وكود المستشفيات الخضراء وكودت العزل الحراري ودليل كوده العزل الحراري وتهدف مسوده الكودات هذه الى تمكين الاردن من مواجهه اثار التغير المناخي وتحقيق التنميه العمرانيه المستدامه وكفاءه الموارد.وجاء اطلاق كودات البناء الوطني الاردني المرتبطه بالتغير المناخي بتمويل من مرفق البيئه العالمي وتنفيذ برنامج الامم المتحده الانمائي بالتعاون مع مجلس البناء الوطني والجمعيه العلميه الملكيه.وتسعى مسودات الكودات و الادلة الارشاديه التي أقرها المجلس الى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والابنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.من جهة ثانية استمع المجلس خلال جلسته التي حضرها أيضا أمين عام وزارة الاشغال العامة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام مؤسسة الأسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ونائب أمين عمان محمد القيسي، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة لعرض حول الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للاردن التي تم تقسيم الاردن من خلالها الى 35 منطقة بخطوط "كنتورية" تبين شدة الزلازل في حال وقوعها -لا قدر الله- والصيغة الجيولوجية لكل لمنطقة .كما وافق المجلس على اصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الاعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي وايجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل انشاءه للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع ومدى مطابقتها للواقع .وأقر مجلس البناء الوطني اجراءات تصديق العقود للمشاريع الانشائية في القطاع الخاص بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الانشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءه و وفق المواصفات الفنية و الحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن اصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.كما وافق المجلس على التوصية الى مجلس الوزراء لتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام الزامية تشغيل العماله الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها لضمان الشفافيه و العداله في تشغيل الكوادر بحيث تكون الاجور موحده و مثبته ضمن جداول كميات و اسعار المشروع و كذلك وضع الشروط و المعايير الخاصة لاولويات التشغيل على فرص العمل .واطلع المجلس على نتائج عمل اللجان الرقابية في مجلس البناء الوطني الاردني و المخالفات المرتكبه في مشاريع الاعمار .وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس آليات اصدار المودات الوطنية والعربية المتعلقة بالتغير المناخي ومنعة المدن، مما فان رئيس المجلس بتكريم المهندسين المشاركين في أعمال المجلس.يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان قد ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس البناء الوطني.