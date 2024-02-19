خبراء: التوسع بتطبيق جلسات المحاكم عن بعد يقلل أمد التقاضي

سماح بيبرس

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عمان– اعتبر خبراء قانونيون، أن التوسّع بتطبيق جلسات المحاكم عن بعد متقدم، في ظل التقدم التكنولوجي، وأن لهذا الشكل من المحاكم آثارا إيجابية تقلل أمد التقاضي والجهد والتكاليف، ويخفض من احتمالية هروب المساجين- في حال كان الشهود في السجن، ويسهل على الشهود في حال كانوا في مكان بعيد عن المحكمة.ودعوا لضرورة التأكد من توفير بنية تحتية لهذا النوع من المحاكم، وتدريب القضاة والمدعين العامين والمساعدين للتعامل مع التقنيات الخاصة بها، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية وبما يضمن سير المحاكم بشكل سليم، ويضمن التواصل السوي وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعي عليه والشاهد دون أي تأثيرات.وكانت وزارة العدل، أعلنت مؤخراً عن عقد 133581 جلسة محاكمة عن بعد العام الماضي، مشيرة إلى أنّ الحكومة كانت تستهدف اجراء 130 ألف جلسة في العام نفسه، في حين أنها تتطلع للوصول الى 150 ألف جلسة العام الحالي.وذكرت الموازنة، أن العدد التراكمي للقاعات المختصّة بالمحاكمات عن بعد حتى العام الماضي بلغت 77، ويتوقع بأن يتحقق الوصول لـ119 العام الحالي. كما خصصت العام الحالي لبند "المحاكمة عن بعد" 350 ألف دينار، في حين خصصت العام الماضي 275 الفا.القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة، قال إن تعميم هذه التجربة إيجابي، بخاصة وأنه بات من الضرورة التعامل مع التكنولوجيا، لأن ذلك يوفر الوقت والجهد والمال لأجهزة الدولة والمحاكم. مبينا أن هذا الاجراء له إيجابيات عدة، منها الحد من هروب السجناء، ويساعد بتخفيف العبء على رجال الأمن العام حين ينقل السجين من وإلى المحكمة.ولفت العبابنة، إلى أن عدد الجلسات لا يدل بالضرورة على عدد القضايا التي فصل بها، اذ أن القضية الواحدة قد يكون لها أكثر من جلسة، مشيرا لضرورة تعميم هذا الشكل من المحاكم على نحو أوسع، لتشمل شهود –غير المساجين- بخاصة في حال كان هناك ضرورة للاستماع لشهادة شاهد موجود في منطقة أخرى، بعيدة عن مكان المحكمة أو في محافظة أخرى، ومن شأن ذلك اختصار الوقت والجهد، كما هو معمول في دول أخرى.أستاذ القانون العام المشارك عميد كلية الحقوق في جامعة البتراء، د.علي الدباس، اعتبر بان زيادة عدد جلسات المحاكم عن بعد "مبشّر" وإيجابي، مشيراً إلى أنّ العالم حاليا يسير نحو التعامل الإلكتروني في مختلف مناحي الحياة، وبات ضروريا مجاراة التقدم.وذكر الدباس، بإن لهذا الشكل من المحاكمات جوانب ايجابيّة، تتمثّل بالتسهيل على أطراف التقاضي في الوقت والجهد وتقليل التكاليف وأمد التقاضي، بخاصة في حال صعوبة تجميع الشهود.على أن الدباس، أشار الى ضرورة أن يضمن التطبيق والتواصل السليمين لهذه المحاكمات، وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعي عليه والشاهد دون أي تأثيرات، مشيرا إلى أن المشرع الأردني "راعى ذلك"، بما يحقق الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة.وشدد على ضرورة التأهيل والتطوير التقني للمحاكم من حيث البنية التحتية وتدريب القضاة والمدعين العامين والمساعدين والكتبة، للتعامل مع هذه التقنيات، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية، وكذلك التأكد من سير المحاكم بشكل سليم، لافتاً إلى أنّ التجربة في الأردن حتى الآن ناجحة، خصوصا وأنه لم تسجل أي اعتراضات على كيفية تنفيذ هذه المحاكم.نائب نقيب المحامين وليد العدوان، أكد أنه وبرغم الايجابيّات للمحاكم عن بعد، وخصوصاً ما يتعلق بتسريع المعاملات وانجاز القضايا والفصل بالدعاوى، لكنها في الوقت ذاته، قد تمس بتقاليد مهنة المحاماة والقضاء، وأدوارها الرئيسية.ولفت الى ضرورة الابقاء على المحاكمات الوجاهية، خصوصا وأن هناك ما يسمى بـ"فن مناقشة الشاهد"، إذ يرصد انفعالاته وتصرفاته، ما يساعد في الوصول للحقيقة، وهذا ما لا توفره المحاكمات عن بعد.يشار هنا إلى أنّ أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة- وفقاً لموازنة العام الحالي، هي أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة الى حد ما، لكن التشريعات الحالية ما تزال بحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات، ومنها التوقيع الالكتروني وغيرها.كما أنّ هناك تحديا في ضعف الجاهزية الالكترونية لشركاء أساسيين للقطاع، والخاصة بتفعيل التحول الالكتروني كالمحاكمات عن بعد، وضعف تعاون شركاء أساسيين بدعم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع. مشيرة لـ"الحاجة الى تطوير إدارة الموارد البشرية من أنظمة تحفيز وتقييم ومسارات وظيفية وغيرها".