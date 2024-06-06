خبراء يدعون للالتزام بالإرشادات للتخفيف من ارتفاع الحرارة على الثروة الحيوانية

عبدالله الربيحات

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عمان- دعا خبراء زراعيون، المزارعيين ومربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والإجراءات التي يجب تطبيقها خلال موجات الحر الشديده للتخفيف من أضرارها على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.وبينوا لـ" الغد"، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي لسرعة النضوج وبالتالي زيادة العرض وقلة الطلب، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الأسعار.من جهته دعا مدير مديرية التدريب وتوعية المزارعين في المركز الوطني للبحوث الزراعية صيتان السرحان، لضرورة الحفاظ على درجات الحرارة داخل البيوت المحمية ضمن المعدلات الطبيعية عبر زيادة عدد فتحات التهوية داخل البيوت البلاستيكية وترك الأبواب مفتوحة لتخفيض درجات الحرارة بداخلها، واستخدام مادة تظليل للبيوت البلاستيكية.وتابع: واستخدام الري التكميلي للأشجار المثمرة وتنظيم الري صباحا ومساء للتخفيف من التبخر مع الحرص على استخدام التقنيات الحديثة التي توفر في كميات الري أثناء موجات الحر والابتعاد عن استخدام المبيدات الكيماوية في ساعات الظهيرة والرش مساء وعند الضرورة، حيث إن رش المبيدات الكيماوية في أوقات ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى إحداث حروق على النبات وأضرار كبيرة على المحصول، وكذلك وقف عمليات التطعيم والحد من عمليات التسميد والتي تؤدي إلى حدوث إجهاد على النبات عبر موجات الحر.كما ودعا السرحان مربي الثروة الحيوانية (الدواجن، المواشي، النحل) إلى ضرورة تأمين مياه نظيفة وباردة ما أمكن لها، والمحافظة على وجود المياه باستمرار، وعدم رعي المواشي في ساعات الظهيرة، والحفاظ عليها في أماكن مظللة، وتغطية خلايا النحل والتظليل فوقها.بدوره قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، إننا نراقب درجات الحرارة ضمن المعدل الطبيعي، إذ نشهد ارتفاعها أعلى من المعدل بدرجتين أو ثلاثة، لذلك لا بد من زيادة ساعات الري حسب الكمية المتاحة للمزارعين.وأضاف، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى سرعة النضوج وبالتالي زيادة العرض وقلة الطلب الأمر الذي يؤدي إلى لانخفاض الأسعار.ودعا العوران مزارع الدواجن لأخذ الحيطة والحذر وتأمين كميات من المياه وأن تكون ساعات العلف هي ساعات المساء، مضيفا أن على مربي المواشي بالنسبة الانتباه إلى صغار المواليد.وبين أن هناك العديد من التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لحماية المزروعات والنباتات من التأثيرات السلبية للطقس الحار على المزارع، كاستخدام الأغطية الحرارية للحماية من الحرارة الزائدة والعوامل الجوية السلبية، حيث تعمل هذه الأغطية على تخفيض درجة حرارة الهواء المحيط بالنباتات، وتحافظ على رطوبة التربة، كذلك الزراعة بالهيدروبونيك، وهي تقنية زراعة تعتمد على تغذية النباتات بالماء والعناصر الغذائية بدلا من التربة، ويمكن استخدامها في الأماكن التي تشهد درجات حرارة عالية وتربة جافة واستخدام "الحاويات الذكية" وهي وسيلة فعالة للسيطرة على درجة حرارة الهواء ورطوبة التربة، حيث تستخدم مستشعرات الحرارة والرطوبة للتحكم بظروف النمو.ونصح العوران، باستخدام الري بالطاقة الشمسية إذ تعتبر تقنية الري بالطاقة الشمسية وسيلة فعالة ومستدامة للحفاظ على رطوبة التربة في ظل درجات حرارة عالية، حيث يتم استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل مضخات المياه.الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، قال إن أثر الموجات الحارة وغير المسبوق في هذا الوقت يعتبر تحديا كبيرا، ولا بد من اتباع الإرشادات والممارسات التي من شأنها تخفيف الآثار العكسية لهكذا موجات.وأضاف أن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة من أهم مسببات الإجهاد الفسيولوجي لمعظم النباتات سواء خضراوات كانت أو أشجار الفاكهة.ونصح العسوفي بزيادة معدلات وكميات الري مما يزيد من المحتوى الرطوبي داخل التربة أو حول المزروعات نفسها، وبالتالي يقلل من أثر الموجات الحارة والمتعاقبة، إذ إن الاحتياج المائي للمزروعات سيزداد مع زيادة معدلات التبخر، أما بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية فينصح بالتهوية وتوفير المياه وتقليل ساعات الرعي المباشر، كما ينصح المزارعين بمتابعة الإرشادات الرسمية من وزارة الزراعة ومتابعة تحديث الحالة الجوية أولا بأول.هذا وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها أمس من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.وبينت أنه سيكون الطقس اليوم الجمعة، جافا وحارا في أغلب المناطق، و حارًا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ويتراجع قليلاً تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة غدا، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .فيما يطرأ بعد غد، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.