خبراء يدعون للقضاء على التمييز وعدم المساواة بحق ذوي الإعاقة

هديل غبّون

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عمّان- دعا خبراء ومختصون محليون ودوليون في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إيجاد تفاهمات على مستوى الأقاليم في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط، بالتوازي مع ممارسة مزيد من الضغوطات على الحكومات، لتحقيق استجابة أعلى للقضاء على التمييز وعدم المساواة بحق ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الالتزام بالاتفاقية الأممية.وجاءت هذه الدعوات أثناء أعمال المؤتمر الثاني الأورومتوسطي حول "الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يعقد بنسخته الثانية في عمّان على مدار يومين، بتنظيم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط UFM ومنظمة المجموعة الاجتماعية الواحدة Once social group الإسبانية الإقليمية. ويهدف المؤتمر، لإطلاق أجندة إقليمية أورومتوسطية بحلول نهاية هذا العام، لمواجهة الأسباب الكامنة وراء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الشروط المسبقة لاستجابات سياسية أكثر شمولا.وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية، جون جريش: "من الضروري أن نتخذ إجراءات لضمان عدم ترسيخ المساواة والتمييز في المنطقة الأورومتوسطية، بحيث لا يمكننا المضي قدمًا إلا عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة."من جهته قال مدير العلاقات الدولية في المجموعة الاجتماعية خافيير جويميس بيدرازا، "أنا مقتنع بأن الأجندة الإقليمية الأورومتوسطية هي مثال ممتاز للتعاون الإقليمي، وسوف تعزز التدابير التشريعية التي ستساعد في تحقيق تطورات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة."في الأثناء، اعتبر أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة، إن استضافة هذا المؤتمر المهم في الأردن، تأكيد على الإرادة السياسية القوية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن، في تضمين حقوق وقضايا الإعاقة في السياسات الاجتماعية على المستوى الإقليمي، بخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.وأظهرت نتائج التقييم الأول لواقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية، الذي أجري في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأن 50 % إلى 90 % من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة عاطلون عن العمل، وهي ظاهرة تؤثر بشكل كبير على النساء، اللاتي يواجهن خطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي أكثر من الرجال.وحدد المشاركون الإجراءات المشتركة للعمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث من من المقرر أن يتم تقديم الوثيقة الختامية للمؤتمر التي تحدد المجالات ذات الأولوية أمام الأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل، في حين سيتم تقديم توصيات سياسية محددة بحلول نهاية العام.