الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خبير عسكري: عملية إنزال غزة كسر الحصار

خبيران عسكريان عن إنزال غزة: عملية معقدة وتحتاج إلى كفاءة

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إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة
قال مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية السابق العميد المتقاعد مخلص المفلح إن الجيش العربي ومن خلال قيادة سلاح الجو وبتوجيهات من جلالة الملك تمكنوا من كسر الحصار على غزة، في ظل تأخر وصول شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية.   اضافة اعلان
وأكد العميد المتقاعد أن عمليات الإنزال وسط قطاع ملتهب يشهد عدوان وهجمات صاروخية على مدار الساعة، يحتاج إلى تدريب عال، وهو ما مكن نسور سلاح الجو الأردني من اتمام العملية بكل بكفاءة واقتدار، حيث تم انزال الشحنة وغادرت أجواء غزة بسلام.
عملية معقدة وتحد كبير   
من جهته قال العميد المتقاعد استخبارات احمد السحيمات، إن عملية الإنزال الجوي للمساعدات الطبية وايصالها للمستشفى الميداني الأردني بغزة، تعد عملية معقدة في ظل الأجواء التي نفذت خلالها. 
واعتبر أن ما قام به سلاح الجو كان تحديا كبيرا لهم، وخصوصا أن عملية الانزال الجوي تمت وسط اجواء معارك ومواجهات عسكرية وقصف مكثف، واستطاع جنود سلاح الجو ايصال المساعدات بكل احترافية.
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