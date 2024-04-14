خبير عسكري أردني يكشف تفاصيل الهجوم الإيراني واحتمالية وقوع حرب إقليمية

حمزة دعنا

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وبين أبو نوار للغد، ان إيران بدأت بمسيرات طائرات بدون طيار ويلحقها صواريخ باليستية للوصول بنفس التوقيت وبأماكن محددة في إسرائيل.وأضاف، "ستمر هذه المسيرات من خلال الأردن وفي حال بدأت إسرائيل بصد هذه المسيرات، من الممكن سقوط بعضها في الاردن، وإغلاق الطيران جاء لحفظ أمان الطيران والدفاع عن الأراضي الأردنية بشكل كامل، ورسالة لإسرائيل لعدم استخدام الأجواء الأردنية لضرب إيران".وحول استخدام الأجواء الأردنية للرد على إيران من قبل إسرائيل قال، "لن تسمح الاردن لها بذلك ومعها الدول العربية".وبين أن الطائرات المسيرة تحتاج للوصول إلى أهدافها بإسرائيل حوالي عشر ساعات وكشفها صعب جدا، وأما الصواريخ الباليستية تحتاج لعشر دقائق للوصول إلى أهدافها.وأضاف أنه من الصعب على إسرائيل كشف الأهداف نظرا لصغر البصمة الرادارية للادوات الإيرانية وعادة سيصل جزء كبير منها إلى أهدافها في إسرائيل، واذا وصلت من الجغرافيا الإيرانية إلى إسرائيل من المحتمل انه سيقود المنطقة إلى حرب إقليمية كبرى.