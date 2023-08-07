خريس لـ"الغد": المنصة الإقراضية الموحدة للمشاريع الإنتاجية تنطلق قريبا

هديل غبون

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عمان - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، أشرف خريس، إن إطلاق المنصة الإلكترونية الإقراضية الموحدة للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، هدفها التسهيل على المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين منها، إضافة إلى ضمان عمليات التنسيق والتنظيم لطلبات القروض من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وتوجيهها.وبين خريس في تصريحات "للغد" أمس، أن العمل يجري لتجهيز المنصة فنيا من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي منوها إلى أنه التجهيز يمر بمراحله الفنية الأخيرة ليصار إلى إطلاقها في وقت قريب.وعن الهدف الرئيسي من المنصة، قال خريس إنها تهدف لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من القروض وفقا لمعايير واضحة، لمساعدة المواطنين الباحثين عن دعم مشاريعهم وزيادة دخلهم و الانتقال إلى مرحلة الإنتاج، وذلك ضمن خطوات سريعة تختصر الوقت والجهد ووفقا لآليات شفافة.كما أن توحيد الآلية للتقدم للقروض، من شأنه أن يمنع الازدواجية ويساعد المواطنين على معرفة حجم الالتزامات المترتبة عليهم من القروض، دون أن يشكل ذلك عبئا عليهم، وفقا لخريس.وأوضح أيضا أن المنصة من شأنها أن تشكل قاعدة بيانات مرجعية لتوزيع المستفيدين من هذه القروض، على مستوى الفئات والشرائح العمرية، يمكن الاستفادة منها لإجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة منها إحصائيا.وأشار خريس إلى المؤسسات المشمولة بالمنصة وعددها 6 جهات حكومية، هي صندوق التنمية التنمية والتشغيل، ومؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق الزكاة وبنك تنمية المدن والقرى، وصندوق الحج للادخار والاستثمار والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، قد صرحت في 30 تموز المنصرم، خلال لقاء في لواء الرمثا مع ممثلي الجمعيات الخيرية، أن هناك جهودا حكومية لتوحيد المنصات الإقراضية التابعة لها من أجل توجيه القروض نحو المشاريع الإنتاجية، ذات الجدوى والديمومة ولمنع الازدواجية وتوسيع دائرة المستفيدين.في الأثناء، أكد خريس أن المنصة الإلكترونية ستكون متاحة عبر تطبيق "سند" أيضا، وستعتمد آلية عملها على الدخول للمنصة والتسجيل لتقديم طلب الحصول على قروض لتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وفقا للشروط المعمول بها لكل مؤسسة إقراض.وعن آلية عمل المنصة قال خريس "المنصة مهيأة لاستقبال طلبات المستفيدين من القروض بشكل مباشر، وسيجري دراسة الطلبات من خلالها دون الحاجة إلى مراجعة أي مؤسسة بشكل مباشر أو بشكل شخصي. التواصل مع طالب الخدمة سيكون بشكل مباشر أو عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو من خلال بيانات التقديم على المنصة".