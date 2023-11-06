خطاب الردع الغربي.. رخصة للمحتل لمواصلة مجازره

إيمان الفارس

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عمان - بات مشهد الحراك الإقليمي والعالمي الرسمي بيّنا في خطاباته نحو "عدم المضي بتوسيع الحرب" في المنطقة، مقتصرا على أدوات ردع من شأنها تعزيز الترويج لفكرة إنهاء ملف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب على غزة.خبراء سياسيون وعسكريون اعتبروا، في تصريحات لـ"الغد"، أن الحرب أمست نموذجا لردع أي كان تسول له نفسه معاداة الغرب ونواياه، فالقضية تتمحور حول تمكين كيان الاحتلال من إعادة رسم صورته كقوة رادعة تابعة للغرب في المنطقة، بعد أن اهتزت تلك الصورة في عملية طوفان الأقصى.وفي هذا السياق، سلط أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد قطاطشة الضوء على ما اعتبره "حراكا أميركيا عالميا رسميا"، للضغط في تعزيز الترويج لمصطلح "عدم توسيع الحرب"، لترك مساحة للجيش الصهيوني نحو "الاستفراد" بحركة المقاومة الإسلامية حماس.ودلّل قطاطشة على ذلك بمضمون المشهد الإقليمي والعالمي بدلالاته وخطاباته السياسية، معتبرا أن "رسالة الولايات المتحدة وأذرعها في المنطقة كانت واضحة بإنهاء ملف حركة حماس وعدم توسيع الحرب إقليميا".وأشار إلى اختلاف "أهداف السلاح الذي تتبناه حماس"، مبينا أنها تبني توجهاتها وعملياتها "وفق رؤيتها الاستراتيجية مع الاحتلال.. حيث تعد حركة حماس، وهي حركة تحرير وطني، مظلومة ومحسورة من قبل القوى الإقليمية والعالمية في المنطقة".وفي الوقت ذاته، رأى أن إنهاء قضية حماس "لن تكون بهذه السهولة"، منوها في الوقت ذاته بأن "الحرب الدائرة هي حرب غير متماثلة لا سيما، وأن من يحارب حماس هو العالم أجمع".من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد ظاهر الطراونة، إن حرب الاحتلال على غزة لها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة؛ فالمعلنة هي القضاء على حماس وبنيتها التحتية، وإيجاد نظام جديد في غزه لا تكون فيه حماس.أما الأهداف غير المعلنة؛ فاعتقد الطراونة أن هناك مخططا أوسع وأكبر من غزة، فالاحتلال ومن خلفه الدول التي تدعمه، تخطط لتنفيذ ما يسمى "الشرق الأوسط الجديد"، ولتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة، في وجه أعدائها التقليديين الصين وروسيا.واعتبر الطراونة أن معظم الحروب السابقة كانت تنفذها دولة الاحتلال بالوكالة عن الغرب، أما حرب غزة فينفذها الاحتلال وتديرها الولايات المتحدة وتدعمها.وبين أن كيان الاحتلال ينفذ "سياسة يهودية الدولة التي خطط لها منذ زمن، والتي تقوم على طرد كامل الأجناس أو الأعراق أو الأديان الأخرى، وذلك بالتهجير إلى الدول المجاورة".وزير الإعلام الأسبق محمد المومني أشار إلى حالة "من الغليان الإقليمي بسبب الأوضاع في غزة"، إلا أن "الدول تقوم بحساب مصالحها بدقة في هذا الإطار".وقال المومني إن خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان واضحا بأنه لن يدخل في هذه الحرب، مرجحا أن ذلك "تم بتنسيق مع إيران الذي تربطه بها علاقة عضوية".وأضاف أن مصالح إيران تكمن بتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، مبينا أن "أي أمر مرتبط بالقضية الفلسطينية، تقوم إيران باستخدامه لإثارة الرأي العام العربي والإسلامي، لكنها لا تقدم شيئا على أرض الواقع".من ناحيته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات أن الكيان المحتل يحاول الاستفادة من إطالة أمد الحرب قدر المستطاع، من خلال تدمير القدرة على الحياة في القطاع، مستغلا الضوء الأخضر من الدول الغربية الداعمة له، بمواجهة محاولات ومطالبات وقف إطلاق النار من قبل الدول العربية إضافة إلى روسيا والصين وتركيا وإيران.ورأى شنيكات أن مسألة الحرب أمست نموذجا لردع أي كان تسول له معادة الغرب ونواياه، فالقضية تحولت إلى تمكين كيان الاحتلال من إعادة رسم صورته كقوة رادعة للغرب في المنطقة، بعد أن اهتزت تلك الصورة في عملية طوفان الأقصى التي سجلت انتصارا جليا للمقاومة الفلسطينية.من جهة أخرى، تستمر أميركا ومن خلفها الدول الداعمة لحرب المحتل بالسعي لمنع توسع الحرب، والسبب بسيط لأنها تريد أن ينهي الاحتلال هذه المهمة بنجاح، ولا تريده أن ينشغل بأي مهمة أخرى، سواء مع حزب الله أو غيره، وبالتالي القضية ببساطة هي محاولة ضمان كامل الإمكانيات والدعم لإسرائيل، بحسب شنيكات.وأوضح أن رسالة الردع موجهة بالدرجة الأولى لحزب الله، فرغم أن الأخير لم يعلن صراحة الدخول في الحرب، وترك الباب مواربا لكنه ما يزال يشغل الاحتلال بالجبهة الشمالية.وارتكزت التصريحات الأخيرة لكل من وزير الخارجية الأميركي بلينكن على تنفيذ "هدنات إنسانية" مع رفض الدعوات من جانب الدول العربية لوقف لإطلاق النار في غزة من جهة، وذلك مقابل ترك الخيارات مفتوحة، من خلال حوارات ردع الكيان المحتلّ والولايات المتحدة، وإيصال رسائل ووعيد بـ "دفعه ثمنا باهظا إذا لم يتم إيقاف الحرب في غزة"، من جهة أخرى، وفق تصريحات عبد اللهيان.وتتسق تصريحات الأخير والخطاب الذي قدمه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي، حيث قال: "كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة، وكل الخيارات مفتوحة، ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات"، داعيا الجميع لضرورة التأهب لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة.