خطة أردنية لما بعد العدوان.. ما ضمانات النجاح؟

زايد الدخيل

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عمان - في الوقت الذي يشدد فيه الأردن على أهمية طرح خطته المدعومة عربيا لمرحلة ما بعد وقف العدوان، بوجوب التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، تبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس المحتلة، أكد مراقبون ضرورة أن يطلق هذا الطرح بالتزامن مع خطوات عملية لتجسيده وفق مواقيت زمنية محددة وضمانات حقيقية.وأكدوا ضرورة إيجاد عملية تفاوض حقيقية بعيدا عن أي عملية جديدة يستغلها الكيان الصهيوني لهدر الوقت، ويكرس خلالها احتلاله للأرض الفلسطينية، وأن ينصب الجهد على إطلاق خطة واضحة الهدف والمواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين.وشددوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، على ضرورة التزام الاحتلال بأي عملية سلام جديدة بعد وقف العدوان، وأن لا يجعل المفاوضات مضيعة للوقت.وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أشار إلى ملامح الطرح الأردني الذي يأتي في سياق عربي، لما بعد وقف العدوان، بحيث يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين، وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق مواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية.‎وتابع الصفدي: "لا نريد عملية جديدة تجعلها إسرائيل مضيعة للوقت، وتكرس خلالها احتلالها للأرض الفلسطينية، نعمل من أجل إطلاق خطة واضحة الهدف والمواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وننسق في ذلك مع أشقائنا في الدول العربية، وبحثناه مع عديد من شركائنا في المجتمع الدولي."وفي هذا الصدد، يؤكد الوزير الأسبق مجحم الخريشا، ضرورة تنسيق الجهود العربية فيما يخص الطرح الأردني، مع ضرورة إلزام الاحتلال بخطة سلام تنتهي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، والحرص على ألا يستغل الكيان هذه الخطة لتضييع الوقت، ويكرس من خلالها احتلاله للأرض الفلسطينية.وتابع الخريشة: "يجب أن يرتكز الطرح الأردني على خطة واضحة الهدف والمواقيت، وعلى خطوات عملية لحل الصراع على أساس حل الدولتين، مع أهمية التنسيق في ذلك مع الدول العربية، وشركاء المملكة في المجتمع الدولي.وشدد على أهمية استمرار الأردن في جهوده المكثفة، وعمله مع العرب والشركاء الدوليين لوقف التصعيد وحماية المنطقة برمتها من تبعاته، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يمنع التدهور ويوقف كل الإجراءات التي تكرس الاحتلال وتؤجج العنف، والعودة إلى عملية سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وقال إن ما يدعو إليه الأردن ويصر عليه هو التعامل مع القضية الفلسطينية في سياقها الكامل، فلا حل مجزأ، إنما حل سياسي وسلام شامل وعادل يضمن الحقوق الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحاكي ويعالج جذور الصراع منذ بداياته قبل عقود.من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن الأردن يقود حراكا دبلوماسيا واسع النطاق بهدف وقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة، إذ يرتكز الخطاب الأردني على أسس أمنية وأخلاقية وإنسانية وقانونية للدفاع عن حق الفلسطنيين وأمنهم واستقرارهم.وشدد الغزو على أهمية التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي فيما يخص الطرح الأردني لمرحلة ما بعد وقف العدوان، بوجوب التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، يبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين، وتأكيد ضرورة أن تطلق بالتزامن مع هذا الطرح خطوات عملية لتجسيده وفق مواقيت زمنية محددة وضمانات حقيقية.وتابع بأن الجهد الأردني يبذل في سبيل درء ما هو أسوأ مما يحصل اليوم، موضحا أن المملكة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، أولها وقف فوري للحرب والعدوان على قطاع غزة، وثانيها السماح بدخول المساعدات الطبية والغذائية بشكل فوري وبلا شروط، وثالثها حماية المدنيين في غزة وعدم التعامل بازدواجية في تطبيق القانون الدولي.وبين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والبناء والتنسيق على الطرح الأردني، وما يملكه من مقومات ومقدرات لخدمة القضية الفلسطينية.وأضاف: "الطرح الأردني لمرحلة ما بعد وقف العدوان على غزة يستند إلى ضرورة أن تكون هناك مقاربة حاسمة لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي على أساس حل الدولتين"، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتطلع إلى الأمام وإنهاء الصراع.بدوره، يقول السفير السابق أحمد مبيضين، إن الرسالة الأساس في الطرح الأردني فيما يخص مرحلة ما بعد وقف العدوان والحرب على غزة، هي أن السلام ضرورة لاستقرار المنطقة وتنميتها، لكنه لن يتحقق من دون انتهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية.وتابع مبيضين: "يرفض الأردن أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، وهذا سيكرس هدف إسرائيل بفصل غزة عن الضفة الغربية، ويأخذنا إلى مسارات خطرة لا تصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته".وشدد على أهمية توفر الدعم العربي والدولي للطرح الأردني الذي يعد الأكثر شمولية للوصول إلى المستقبل الآمن المستقر الذي يتيح فرص تحقيق التنمية والرخاء لكل شعوب المنطقة، ويسعى إلى تقديم خطة سلام جديدة تتبنى السلام خيارا إستراتيجيا عربيا كطريقة وحيدة لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.وقال إن الطرح الأردني يقدم رؤية عربية للسلام الشامل والدائم تنسجم مع القانون الدولي، وقادرة على أن تضع المنطقة على عتبة حقبة جديدة يسودها التعاون والتنمية، مشددا على ضرورة إلزام الكيان وتجاوبه مع هذا الطرح وعدم هدر الوقت كما حدث مع مبادرات السلام السابقة التي استثمرها في توسيع إجراءاته وسياساته التي تحول دون تحقيق هذا السلام وتدفع نحو المزيد من الصراع والظلم.وأكد أن الأردن يشدد الآن في هذا السياق على وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وأي حديث آخر يتم بعد ذلك، مؤكدا رفض الأردن أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية.أما المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، فرأى أن ‏الدبلوماسية الأردنية تتحرك باتجاه طرح مبادرات سياسية، قابلة للنقاش والتداول والتنفيذ مع عدة أطراف عربية ودولية معنية، يمكن أن تساهم بإيجاد مخرج لوقف الحرب، وضمان وضع مقاربة سياسية لما بعدها.وأوضح الحجاحجة أن هذا التحرك الدبلوماسي ينبع من عده اعتبارات، أهمها ‏الحفاظ على الدور الأردني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لتجنب أي ارتدادات تمس الأمن الوطني ومصالح المملكة الإستراتيجية، وهو أمر يحتاج إلى إطار عربي في مرحلته الأولى، وفي مرحلته الثانية إلى شراكة مع دول إقليمية ودولية، لمنحها تأثيرا ومصداقية أكثر، كما يعطي الأردن فرصة للخروج من حالة التصعيد الدبلوماسي التي تبناها منذ بداية الحرب‏، إلى حالة الفاعلية السياسية، كشريك في الحل.وتابع: "الطرح الأردني يعالج جوهر المشكلة الرئيسية المتمثلة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلا أي قيود أو شروط، وذلك عبر تضامن الدول العربية لكبح جماح الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، الذي يحاول أن يدمر القطاع من أجل الاستمرار في الحكم، والابتعاد عن الملاحقات القانونية، وذلك في ظل انتهاء عمره السياسي قبل حتى اندلاع العدوان.وأضاف: "الأردن الرسمي يعي خطاب اليمين الصهيوني وما يريده من الحرب على غزة، لذلك أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة، أن أي حل لا يرد الحقوق الفلسطينية إلى أهلها سيكون مصيره الفشل، والمزيد من العنف والدمار، كما أكد رفضه أي خطة تتعلق بتهجير الفلسطينيين، أو إعادة احتلال غزة، وحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، واتساع رقعة الصراع، إذا ما استمرت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على أبناء الشعب الفلسطيني".