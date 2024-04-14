الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطة تستهدف توسيع المشاركة السياسية لـ"ذوي الإعاقة" وفق نهج حقوقي

العمل: إلزام مؤسسات بتشغيل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة
عمان- يعمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب منذ كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي، على تفعيل مضامين الخطة التنفيذية المشتركة التي أطلقت لتعزيز المشاركة السياسية لذوي الاعاقة في انتخابات البرلمان العشرين هذا العام، مع السعي الى إيجاد "آلية" لقياس نسب المشاركة ومؤشراتها وإصدار تقارير رصدية وفق نهج حقوقي. اضافة اعلان
وبحسب مسؤول ملف المشاركة السياسية في المجلس زيد العطاري، فإن الخطة التنفيذية خطوة واسعة على طريق مأسسة نهج حقوقي متكامل، لتعزيز مشاركة حقوق ذوي اعاقة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا، وبما ينسجم مع منظومة التحديث السياسي في الانتخابات المقبلة. 
وبين العطاري لـ"الغد"، أن تنفيذ الخطة جار بفاعلية منذ إطلاقها في 11 كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي، إذ ستستمر لما بعد يوم الاقتراع للانتخابات المقبلة، وفق منهجية تركز على إمكانية الوصول إلى مراكز اقتراع "نموذجية ومهيأة" في كل مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك المرحلة الحالية التي تشتمل على إطلاق رسائل توعوية تصدرها الهيئة، مثل شرح آلية الانتخاب وإمكانية تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان والمسيحيين، والتحقق من الدائرة الانتخابية وفقا لمحل الإقامة، وذلك عبر إرفاق كل تلك الرسائل بمعينات الترجمة بالإشارة، وسيشمل ذلك الرسائل التي ستعلن عنها الهيئة المستقلة أولا بأول، وكذلك التعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية. 
وبين العطاري، أن التوعية لن تتوقف عند الأطر التشريعية والأنظمة والتعليمات المعمول بها، بل إن المجلس يعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب، على إيجاد "آلية" لقياس نسبة المشاركة لذوي اعاقة في الانتخابات المقبلة للمرة الأولى بشكل مفصل، وإصدار تقارير رصدية حقوقية حول التسهيلات، وإمكانية الوصول وأي انتهاكات محتملة خلال العملية الانتخابية بحق ذوي الاعاقة. 
وترتكز الخطة على 6 محاور، أبرزها: توعية ذوي الإعاقة والمجتمع والكوادر العاملة في الانتخابات ووسائل الإعلام، حول كيفية التعامل معهم وفق نهج حقوقي واضح. 
ومنذ إطلاق الهيئة المستقلة تسجيلات مرئية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية العام الحالي، أرفقت كل الفيديوهات بترجمة إلى لغة الإشارة. 
وشدد العطاري، على أن الانتخابات المقبلة وفقا للخطة، ستشهد تهيئة أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع لذوي الإعاقة في الدوائر الانتخابية، ووفق معايير مراعية بشكل أكبر للمسافات الجغرافية وتغيير الدوائر وتوسيعها.
وقال "كان هناك مراكز اقتراع نموذجية أكثر من غيرها، لكن العمل جار للتوسع في عددها عبر إمكانية الوصول والمؤشرات الارضية، وإجراءات أكثر لضمان سرية الاقتراع لذوي الاعاقة، كما  سيصار لتفعيل الترجمة بالاشارة في مراكز الاقتراع المهيأة على نطاق واسع، لتوسيع المشاركة". 
وتشتمل الخطة المشتركة أيضا، تدريب كوادر العاملين بالهيئة ولجان الاقتراع والفرز على النهج الحقوقي ومهارات التواصل مع ذوي الاعاقة، وفق منهج حقوقي بعيدا عن الصور النمطية المجتمعية السائدة، في إطار تفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2017 أيضا.
كما أوضح، بأن هناك خطة رديفة يعمل عليها المجلس الأعلى بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة، تتعلق بانضمام ذوي الإعاقة إلى كوادر المراقبين والمتطوعين، بالإضافة لإصدار تقارير رصدية أكثر تخصصا حول مشاركتهم، وتنفيذ برامج تدريبية حول أهمية تضمين المترشحين لأولويات وقضايا ذوي إعاقة في البرامج الانتخابية، وتنفيذ تدريبات لهم على الترشح في إطار تمكيني مدروس. 
وأكد العطاري، أهمية العمل المشترك لخلق حالة وطنية حقوقية حيال مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات، في وقت لا تتوافر فيه معلومات دقيقة حول نسب المشاركة في انتخابات سابقة، وسط تقديرات سابقة غير محدثة، تتحدث عن 11.5 % من ذوي الإعاقة في المملكة وفقا لمسح 2015.  
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