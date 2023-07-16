دراجات التوصيل.. تجاوز خطير بين المركبات ومطالب بإيجاد مسرب خاص لهم

عماد العجلوني

اضافة اعلان

اشتكى عدد من السائقين في شوارع المملكة وخاصة المزدحمة منها بشكل متكرر من ظاهرة الدرجات النارية المخصصة لخدمات التوصيل.وأبدى سائقون انزعاجهم من بعض من يقود هذه الدراجات حيث يقوم بعضهم بتخطي المركبات بطريقة خطرة وبسرعة جنونية مما يسبب ارباكا لحركة السير وخاصة في الطرقات المزدحمة في العاصمة عمان .وقد قال مواطنون إنهم يطالبون الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل سريع يضمن سلامة مستخدمي الطريق من الطرفين.وطالبوا ايضا بضرورة ايجاد مسارب خاصة للدراجات المخصصة للتوصيل بحيث تكون بمسرب خاص بعيدا عن السيارات وذلك تجنبا لعدم حدوث إرباك للسير الذي يؤدي في بعض الأحيان لوقوع حوادث مرورية وفق المواطنين.وشهدت شوارع المملكة في الأونة الأخيرة ازديادا ملحوظا بعدد الدراجات النارية العاملة ضمن خدمات التوصيل للمنازل .