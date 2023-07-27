"دراسات الشرق الأوسط" يعقد حلقة دراسية عن العلاقات السعودية الإيرانية

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عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، مساء الثلاثاءحلقة دراسية خاصة لبحث "استئناف العلاقات السعودية- الإيرانية وانعكاساتها على المصالح العربية في الخليج والعراق واليمن".وشارك فيها باحثون وخبراء من الأردن والسعودية والعراق واليمن، وتناولوا انعكاسات استئناف العلاقات السعودية- الإيرانية على المصالح العربية في دول الخليج العربي والعراق واليمن، والمحطات التي مرت بها علاقات معظم الدول العربية مع إيران خلال العقدين المنصرمين، في ظل تزايد مستويات تدخل إيران المباشر في عدد من الدول العربية عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وثقافياً، مؤكدين أهمية الدعوة للنظر الإيجابي والبحث عما يشجع تطوير الاتفاق انطلاقاً من المرغوب منه نظرياً.ورأى المشاركون أن انعكاسات الاتفاق الإيجابية لم تظهر بعد على دول الخليج العربي والعراق واليمن، باستثناء التوقف عن استهداف المملكة العربية السعودية والإمارات بالطائرات المسيرة، ووقف إطلاق نار هش في اليمن، مرجّحين أن الاتفاق ربما يكون أقرب للهدنة منه للتغير الاستراتيجي في العلاقات بين الدولتين وفق المشرات والمطعيات القائمة حالياً إلا إذا اتخذت إيران قرارات حقيقية لتطبيق روح الاتفاق وتفعيل عملي للاتفاقات السابقة وفق بيان استنئاف العلاقات.