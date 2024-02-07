دراسة: آثار ايجابية للتغذية على تنمية الطلبة

آلاء مظهر

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عمان– كشفت النتائج الاولية للدراسة التقيمية لأثر الوجبات الصحية ضمن "البرنامج الوطني للتغذية المدرسية"، إن نموذج الوجبة الصحية يساهم بخفض متوسط عدد أيام الغياب عن المدرسة، ويزيد التنوع الغذائي ومستويات الطاقة عند الطلبة.وأظهرت الدراسة المشتركة التي أعلن عن نتائجها أمس في فندق لاند مارك، إن النساء العاملات في المطابخ الانتاجية التابعة للبرنامج ازدادت دخولهن وارتفعت مشاركتهن بسوق العمل، بالاضافة الى ارتفاع نسبة التقبل لدى أزواجهن فيما يتعلق بنسبة أُجور النساء.واستهدفت الدراسة التي اجراها برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدعم من البنك الدولي طلبة المدارس ضمن المراحل التعليمية الأساسية (الصف الأول وحتى السادس الأساسي) العام الدراسي الماضي في المناطق المستهدفة بالنموذج الصحي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن.وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، قال ان التغذية المتزنة لها العديد من الاثار الايجابية على تنمية الطلبة جسميا ونفسيا واجتماعيا، وعلى عوامل الدافعية للتعلم وحب الاستطلاع ونزعة الاستكشاف والتي تعتبر الاساس في عملية النمو المعرفي، ما ينتج طلبة اصحاء يشكلون نواة لمجتمع يتسم افراده بالقدرة على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وانتشار الامراض.وأضاف محافظة، إن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية يقدم وجبات مدرسية لـ520 ألف طالب وطالبة في اغلب مديريات التربية والتعليم، لافتا الى انه ينفذ عبر نموذجين" الوجبة الصحية والبسكويت بنوعيه (بسكويت التمر والبسكويت المدعم)".وأشار، الى أن الوجبة الصحية تحتوي على "حبة معجنات وحبة خيار وحبة فاكهة (موز او تفاح)" في 11 مطبخا إنتاجيا لمدة ستين يوما في الفصل الدراسي الواحد، كما ان هذا النموذج يوفر فرص عمل للنساء العاملات في هذه المطابخ الانتاجية، اما البسكويت فيقدم للطلبة على مدار 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد، حسب خطة اجرائية يتم تعميمها على المديريات المستهدفة بالبرنامج.وأوضح ان الدراسة بالشراكة ما بين الوزارة ووحدة تقييم الاثر الانمائي التابعة للبنك الدولي ، ومكتبي التقيم والبرامج المدرسية التابعيين لبرنامج الاغذية العالمي.وبين محافظة ان الدراسة جاءت استجابة للحاجة المتزايدة من جانب الوزارة والجهات المانحة للكشف عن ادلة عالية الجودة حول اداء البرنامج وتأثيره على المستفيدين، حيث ستسهم نتائجها في اتخاذ القرارات البرامجية والسياسية المتعلقة بالتغذية المدرسية في الأردن، وكذلك ستدرج في قاعدة الأدلة الدولية ما يجعل الاردن دولة رائدة في جهودها لتقييم التدخلات التغذية المدرسية.بدوره، قال المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن البيرتو منديز، أن اليوم يشكل محطة قياس اساسية في برنامجنا، حيث نستمع لنتائج قياس الاثر،لافتا الى أن التقييم يكشف، الأثر عن منافع ملموسة لنموذج الوجبة الصحية لدى الأطفال المستفيدين والسيدات العاملات في المطابخ الانتاجية.وبين منديز، إن توسيع نطاق هذا البرنامج سيوفر سنوياً ما قيمته 10 ملايين دولار أميركي من الفواكه والخضراوات، من حوالي 1500 مزارع محلي، ويدعم سبل عيش 450 خبازاً وعاملاً، ويوظف 1250 امرأة في 50 مطبخ إنتاجي في مختلف أنحاء الأردن. وأكد التزام برنامج الأغذية العالمي بمواصلة دعم الوزارة، للوصول لنموذج وجبات صحية موسع ومستدام بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية.ويتألف تقييم الأثر من مكونين رئيسيين، الأول يبحث فيما إذا كان الأطفال الذين يتلقون وجبات صحية يستفيدون من منافع أكبر مما يستفيده الأطفال الذين يتلقَّونَ البسكويت المحشو بالتمر، أما الثاني فهو يستكشف ما إذا كانت السيدات اللواتي يعملن في المطابخ الإنتاجية لإعداد الوجبات، يشهدنَ أي تغييرات في نمائهن الاجتماعي والاقتصادي، مقارنة مع السيدات اللواتي لم تُعرَض عليهنّ فرصة عمل لدى البرنامج.يذكر أن تقييم الأثر، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع إدارة تقييم الأثر الإنمائي (DIME) لدى البنك الدولي، يعد أحد الركائز الأساسية لمجموعة الأدلة التي يستثمر فيها برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم لإرشاد وتوجيه التوسع بنموذج الوجبات الصحية، وقد اشتمل حجم العيّنة على 473 مدرسة، و599 امرأةً ممَّن تقدَّمن بطلبات للعمل في المطابخ الإنتاجية وعائلاتهنّ.وشارك في أعمال الجلسة ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، والوزارات والجهات الحكومية المعنية، والشركاء التنمويون والجهات المانحة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية، وإدارة تقييم الأثر الإنمائي في البنك الدولي، ومكتبا التقييم التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والقُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن.