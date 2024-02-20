دراسة: الغزيات لا يحصلن إلا على %0.09 من تمويل "النداءات العاجلة"

هديل غبّون

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عمان– أظهرت دراسة منهجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن 0.09 % فقط من التمويل للنداءات العاجلة الإنسانية، قد وجهت للمنظمات المحلية لحقوق المرأة منذ الــ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأن هناك نمطا متغيرا في الخسائر بالأرواح بين الفلسطينيين خلال الأعوام 2008 حتى7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث شكلت الضحايا من النساء والفتيات 14 % قبل 7 تشرين الأول، مقابل 70 % من النساء والأطفال بعد هذا التاريخ.وأشارت الدراسة التي صدرت خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بعنوان "الأثر المتعلق بالنوع الاجتماعي منذ الأزمة في غزة"، إلى تضاعف عدد الضحايا من الفلسطينيين خلال الـ15 سنة الماضية وبواقع 3 مرات قبل 7 تشرين الأول، وإلى نزوح نحو مليون امرأة قسرا في غزة بعد هذا التاريخ، وأن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف امرأة أصبحن أرامل ويرأسن أسرهن في القطاع، كما قدرت الدراسة، فيما فقد ما لا يقل عن 10 آلاف طفل وطفلة آباءهم.كما يسبب الاكتظاظ في الملاجئ وفقدان الخصوصية للنساء والفتيات إلى تولد نزاعات وعنف مبني على النوع الاجتماعي، وفقا للدراسة، كما أن صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية للفتيات ونقص اللوازم النسائية يهدد كرامتهن وصحتهن النفسية والجسدية.وأوصت الدراسة بضرورة توجيه تمويل النداءات الإنسانية وخطط الاستجابة بما يراعي النوع الاجتماعي، وتشكيل لجان استجابة تقودها النساء في الملاجئ المؤقتة وفي المجتمعات المضيفة.وتحرم النساء والفتيات أنفسهن من أولوية الحصول على غذاء في غزة، حيث يقللن من استهلاكهن عندما تصبح أوضاع الأسر غير آمنة غذائيا، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، والنساء اللواتي يرأسن أسرا، ويصبحن أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.في الأثناء، كشف تقرير صدر أول من أمس عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تفاقم الحاجة في قطاع غزة إلى المستلزمات الأساسية الصحية للنساء في سن الحيض، والمقدرة أعدادهن بأكثر من 690 ألف امرأة وفتاة، مؤكدا أن هذه المستلزمات لا تتوفر لهن، بالإضافة إلى عدم كفاية المياه ومستلزمات النظافة والمراحيض.وأشار التقرير، إلى أن ذلك يعرض مئات آلاف الفتيات والنساء لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التناسلي والمسالك البولية، فضلا عن الاستغلال والانتهاكات بسبب نقص المواد الأساسية في الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار.وبين التقرير أن هناك نقصا كبيرا في مراكز الإيواء العاملة فعليا، حيث إن جمعية تدعى جمعية الثقافة والفكر الحر تدير بالشراكة مع الصندوق، مركز إيواء في منطقة المواصي، على بعد حوالي 10 كلم إلى الشمال من رفح و6 كلم غرب خان يونس، بالإضافة إلى عدد آخر من مراكز الإيواء بين خان يونس ورفح، لكن ثلاثة منها فقط تعمل حاليا.وتؤوي تلك المراكز وفقا للتقرير، ما يقدر بنحو 1000 أسرة، وعبر الجمعية قدم الصندوق مساعدة نقدية إلى ما بين 400 و500 امرأة، و2000 مجموعة من المستلزمات الصحية للنساء.ومنذ بدء الأعمال العدائية الحالية في غزة، قام الصندوق بتوزيع الآلاف من المستلزمات الضرورية الصحية للنساء والنظافة الأسرية، ومستلزمات الكرامة للمراهقات، بالإضافة إلى التحويلات النقدية للنساء المستضعفات، بمن فيهن الحوامل والمرضعات.ويواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان توعية آلاف النساء المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحة والحماية والنظافة في الملاجئ، بالإضافة إلى تسهيل الإسعافات الأولية والدعم النفسي الاجتماعي عبر متطوعين شباب.وشدد التقرير، على أن هذه الاستجابات ليست سوى قطرة في محيط، مؤكدا الحاجة إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار لوقف المعاناة وتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.