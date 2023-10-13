دراسة: لا تحسن على نتائج رصد نوعية الهواء في المدن الصناعية

فرح عطيات

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عمان– لم يطرأ أي تحسن على نتائج رصاد نوعية الهواء في مدينة سحاب العام الماضي، من حيث التجاوز في المعدلات اليومية والسنوية لمستويات الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون، والتي تسبب تلوث الهواء في المدينة، الحد المنصوص عليه في القاعدة الفنية الأردنية.وجاء في دراسة "نوعية الهواء في المدن الصناعية بالمملكة"، أن "مواقع الرصد في مدينة سحاب، سجلت 9 تجاوزات، للحد اليومي المنصوص عليه في القاعدة الفنية رقم 1140/2006، في حين كانت مستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، ضمن الحدود المسموح بها".والـPM 2.5، هي جسيمات مجهرية يصل عرضها إلى 2.5 ميكرون، ويقل قطرها 30 مرة عن قطر شعرة الإنسان، وعندما ترتفع مستوياتها، تشكل هذه الجسيمات ضبابا في الجو، وتدخل إلى الجهاز التنفسي للإنسان وتنفذ إلى رئتيه، ويطلق عليها القاتل الصامت، بحسب تعريفات البنك الدولي.وأشارت الدراسة، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، إلى أن "عدد تجاوزات مدينة إربد للمعدلات اليومية والسنوية لمستويات الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون في العام الماضي، ارتفعت العام الماضي لتصل 11 تجاوزا، مقارنة بسنة 2021، التي سجلت 6".ويحدث نحو 95 % من حالات الوفاة في البلدان النامية، عندما يتعرض مليارات الأشخاص لتركيزات الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون، سواء خارج المنازل أو داخلها، التي تزيد مرات عدة عما ورد في المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وفق ما أورده البنك الدولي في تقرير سابق له.وللعام الثاني، لم تشهد مدينة اربد "كذلك تجاوزات في الحدود اليومية والسنوية لمستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين"، بحسب الدراسة التي أعدها مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية لصالح وزارة البيئة.ويعد غاز أكسيد النيتروجين بكل أنواعه ساما وضارا؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى تهيج العين والجهاز التنفسي، والإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.وتنتج غازات أكسيد النيتروجين، كمنتجات ثانوية غير مرغوب بها في محركات احتراق الوقود في السيارات، بخاصة في محركات الديزل، وأيضا من عملية حرق الفحم والنفط والغاز، والخشب، والنفايات.أما موقع الرصد بمدينة الكرك، فـ"سجلت من خلاله خمسة تجاوزات العام الماضي في المعدلات اليومية والسنوية لمستويات الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون، أو المواد الطيارة (الرذاذ) التي تسبب تلوث الهواء عن الحد المسموح به ضمن القاعدة الفنية المحلية".وأوصت الدراسة بـ"الاستمرار بمراقبة نوعية الهواء في مناطق الرصد الحالية، وزيادة المناطق المغطاة مثل المدن الصناعية، لما لذلك من أهمية في تحديد المواقع المعرضة لتلوث الهواء، ودراسة مصادر تلوثها، وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها الحد من تجاوز تراكيز الملوثات لحدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط".كما ودعت لـ"توسيع دائرة الرصد من حيث عدد الملوثات المرصودة، بخاصة رصد مستويات الكربون الأسود في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير، وترصد فيها الجسيمات".وستساعد تلك الخطوة على "تقدير مساهمة الانبعاثات الصادرة عن احتراق الوقود في المركبات على مستويات الجسيمات في الهواء المحيط، وكذلك رصد مستويات الأوزون في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير، وغيرها من مصادر انبعاث أكاسيد النيتروجين، والمركبات العضوية المتطايرة، وأشعة الشمس الحادة".وهدفت هذه الدراسة لـ"رصد وتقييم نوعية الهواء المحيط تضع الأساس للعمل الاستراتيجية الوطنية في المملكة بهذا المجال، في وقت لا بد منه تنفيذ استراتيجيات ومبادئ الاقتصاد الدوار، وكفاءة استهلاك الموارد في جميع القطاعات خاصة في النقل، والصناعة، ومعالجة النفايات".ولقد جرت مراقبة مستويات الجسيمات الدقيقة PM2.5 في مواقع الرصد بسحاب، والكرك، وإربد، وكذلك مستويات أكاسيد النيتروجين (NOX,NO2,NOx)، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، في موقعي الرصد في إربد وسحاب؛ إذ أن هذه الملوثات، تنتج من حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلة.يذكر أن نسبة الكبريت مرتفعة نسبيا في الديزل والوقود الثقيل المنتج في مصفاة البترول، والمستخدم في الأردن.