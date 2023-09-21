دراسة مشروعين لباص سريع التردد من عمان إلى المطار والسلط

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كشف وزير الأشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن عن تطلع وزارتي الأشغال والنقل للحصول على دعم بتنفيذ مشروعين مهمين على غرار مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، هما مشروعا باص سريع التردد عمان-المطار وعمان-السلط ، انطلاقاً من محطة صويلح، لافتاً أنه يجري حالياً إعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى للمشروعين، وأنه لا بد في النهاية من تعميم فكرة الباص سريع التردد للربط بين مختلف المحافظات لحل مشكلة النقل العام التي يعاني منها الأردن.جاء ذلك خلال استقبال أبو السمن في مكتبه اليوم الخميس، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين والوفد المرافق، لبحث مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية خصوصا في قطاعي النقل والطرق.وخلال اللقاء، أشاد أبو السمن ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل، مستعرضا قائمة بالمشاريع الحكومية في قطاع النقل والطرق، وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، مشيراً أن الحكومة أعدت قائمة من 14 طريقاً تفكر بطرحها على نظام (TOLL) بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى رأسها طريق عمان التنموي وطريق عمان-عجلون الجديد.وقال، إنه يتم التفكير أيضاً بطريق جديد يربط الحدود العراقية بمدينة العقبة، وهو طريق يبلغ طوله بحدود 640 كلم وهناك تفكير بطرحه من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يكون طريق مدفوع الأجر للمركبات التي تمر عليه.من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية غوانغز تشين على استمرار البنك الدولي بتقديم الدعم لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنية التحتية من خلال تحفيز التمويل للقطاع الخاص باستخدام آليات البنك الدولي المتنوعة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي.وأعرب تشين عن تفهمه للتحديات التي يواجهها الأردن وأولويات عمل الحكومة، وقال أنه يجري حالياً دراسة المشاريع التي يمكن للبنك تمويلها في المرحلة المقبلة.وعرض أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات رؤية الوزارة في أوجه التعاون الممكنة مع الصندوق خصوصاً في وضع خطة استدامة لممر عمان التنموي والمساعدة الفنية والمالية في تنفيذ طريق عمان-عجلون الجديد، الذي من المنتظر أن يؤدي تنفيذه الى تنشيط الحركة السياحية والتنموية في محافظة عجلون.من جهتهاـ ثمنت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني الدعم والمساندة التي تلقتها وزارة النقل من البنك الدولي في إعداد إستراتيجية النقل والخطة التحديثية للنقل والسلامة على الطرق، لافتة الى أنه وبعد صدور قانون السير الجديد هناك عمل على إطلاق مدونة سلوك لمستخدمي الطرق.وفي ختام اللقاء، شكر أبو السمن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين والوفد المرافق له على تعاونهم، معرباً عن الاهتمام بمزيد من اللقاءات لمناقشة كافة التفاصيل الفنية والمالية للمشاريع الموضوعة على طاولة البحث.