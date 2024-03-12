دراسة: %72.2 رضا الطلبة عن خدمات "التربية"

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عمان- بلغت نسبة رضا الطلبة عن خدمات وزارة التربية والتعليم (2022/2023) 72.2 %، وفق دراسة للوزارة.وأوصت الدراسة التي أعدتها وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع مديرية البحث والتطوير التربوي منشورة على موقع "التربية" الإلكتروني مؤخرا بعنوان "درجة رضا متلقي الخدمة (الطلبة) عن الخدمات المقدمة لهم من الوزارة"، بتطوير البنية التحتية لتواكب المستجدات لتمكين الطلبة من متابعة واجباتهم ونشطتهم، والمحافظة على بيئة آمنة.كما أوصت، بتعزيز متابعة المشرف التربوي ومدير المدرسة لاستخدام المعلم لتكنولوجيا التعليم في التدرس، وتخفيض عدد المدارس ذات الفترتين والبنية المدرسية لطلبة الفترة المسائية عبر تكثيف الانشطة الرياضية والفنية التي تراعي هوايات الطلبة، تهيئة البنية التحتية بما يتلاءم مع الطلبة مع ذوي الاعاقة، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة وخاصة غير الاردنيين، الوقوف على اسباب تدني الرضا الطلبة في المرحلة الثانوية مقارنة بالمرحلة الاساسية وتوجيه المعنيين لمعالجتها، متابعة تنفيذ مادة الفاقد التعليمي.وبينما تهدف الدراسة للتعرف على درجة رضا طلبة الصفوف من 4 – 12 في المدارس الحكومية عن الخدمات المقدمة لهم خلال العام 2022/2023، تكمن اهميتها بمحاولتها تقصي درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة من الوزارة ومساعدة القيادات التربوية في استخدام نتائج الدراسة بما يحقق درجة عالية من الرضا لدى الطلبة.واحتوت الاستبانة التي تم توزيعها على عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية بمديريات التربية والتعليم كافة، والذين بلغ عددهم 43690 طالبا وطالبة، من 42 مديرية، على 41 فقرة موزعة على 5 مجالات.وأظهرت النتائج، في السؤال الأول والمتعلق بدرجة رضا الطلبة عن خدمات الوزارة في خمس مجالات هي التدريس، الإدارة المدرسية، البيئة المدرسية، تكنولوجيا المعلومات، الفاقد التعليمي ان المرتبة الأولى في نسبة الرضا بين هذه المجالات كان من نصيب الادارة المدرسية وبنسبة رضا بلغت نحو 78 %، وجاءت نسبة رضا الطلبة تجاه البيئة المدرسية بالمرتبة الثانية بنسبة رضا قاربت من 71 %، فيما ترتيب المجال التدريسي بالمرتبة الثالثة بنسبة 78 %، وجاء الفاقد التعليمي بالمرتبة الرابعة بنسبة رضا قاربت 69 % وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكنولوجيا التعليم بنسبة رضا 65 %.وبينت الدراسة حول درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من الوزارة وفق الصف المدرسي، وجود اختلاف حيث بلغت نسبة الرضا اعلاها للصف الخامس بنسبة قاربت76 %، بينما بلغت اقل نسبة رضا لطلبة الصف الأول الثانوي بنسبة 68.5 %.وفيما يتعلق بـ"درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من الوزارة وفق مديرية التربية والتعليم"، اظهرت الدراسة وجود اختلاف في درجة الرضا حيث بلغت اعلاها لمديرية التربية والتعليم للواء ناعور بنسبة بلغت نحو81.2 %، يليها في المرتبة الثانية مديرية التربية والتعليم للواء ديرعلا بنسبة بلغت 79.3 %، وفي المرتبة الثالثة مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية بنسبة 78.9 %، بينما بلغت اقل نسبة رضا لطلبة وفقا للمديرية لدى مديرية لواء الجامعة بنسبة 57.9 %، ويمكن عزو سبب انخفاض نسبة الرضا لديهم الى ارتفاع عدد الطلبة في الصف الواحد مقارنه مع المديريات ذات النسب الاعلى.