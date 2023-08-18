الجمعة 18 آب 2023
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درجات الحرارة تلامس الـ 40 في عمان.. والأرصاد تحذر

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ المواطنون لرش أجسامهم بالماء-(تصوير: ساهر قدارة)
درجات الحرارة تلامس الـ 40 في عمان.. والأرصاد تحذر
يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم الجمعة، وتسود أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .
ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتبقى الأجواء الاثنين، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 20 وفي مرتفعات الشراة 35 - 19، وفي مناطق البادية 44 - 25، وفي مناطق السهول 39 - 24، وفي الأغوار الشمالية 42 - 30، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 32، وفي البحر الميت 42- 30، وفي خليج العقبة 42 - 31 درجة مئوية.
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