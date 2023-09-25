دعوات لإجراء تعديلات على "استدامة++" لتحقيق حماية اجتماعية للعاملين

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عمان – أجمع مختصون على أهمية برنامج استدامة++ الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي في زيادة شمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، مع تأكيدهم على الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية ستُساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، من خلال زيادة مدة دعم البرنامج، وعدم تحميل العاملين أي مبالغ مالية.وبين مُشاركون في جلسة حوارية عقدها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول "برنامج استدامة ++ الفرص والتحديات"، إن برنامج استدامة بحاجة للمزيد من العمل باتجاه تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لتشمل جميع الشرائح العمالية وتقدم لهم المزايا والتأمينات الاجتماعية.وقال رئيس قسم النماذج الاكتوارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وعضو لجنة برنامج استدامة ++ أحمد عبيد إن المؤسسة عملت على البرنامج منذ العام 2020 بهدف دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.وأشار إلى أن هنالك العديد من الدراسات جاء فيها أن غالبية العمال في الأردن يعملون في القطاعات غير المنظمة، إلى جانب أنه لم يكن هنالك اهتمام بهذه الفئة وطبية عملهم والدخل المحقق من عملهم، وعليه فإن برنامج استدامة يوصي بالتعرف على هذه الفئات واحتياجاتهم، إلى جانب ذلك يهدف البرنامج تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة بتوسعة الشمول والوصول إلى الفئات التي كان الصعب الوصل إليها قبل تنفيذ البرنامج.وبيّن عبيد أن البرنامج في مرحلته الثانية يقدم دعمًا ماليًا للفئات المستهدفة، حيث يقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة كذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) دينارًا شهريًا لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، ويتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربع دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.فيما قالت منسقة برنامج الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية جلنار الكردي إن المُنظمة شريكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتُساعد في الوصول إلى العمال الذين لا ينطبق عليهم الضمان الاجتماعي، والوصول للعمال الذين لا يستفيدون من صندوق المعونة الوطنية وليس لهم القدرة على دفع اشتراك الضمان، إلى جانب تنفيذ حملات التوعية وتقديم التوصيات التي تُساهم في تطوير البرنامج، وما هي الدروس المستفادة من هذا البرنامج، وما هي التحديات التي تُعيق تنفيذ البرنامج.وحول التحديات التي واجهت تنفيذ برنامج استدامة++ قالت الكردي إن اختلاف الفئات المستهدفة فرض تحديات لكل فئة فمثلا التحديات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون داخل المخيم تختلف عن خارجه، والتحديات الخاصة بالعاملين لحسابهم الخاصة والأدلاء السياحيين وعمال الزراعة وغيرهم من العاملين في القطاعات الاقتصادية تختلف من قطاع لآخر.خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي قال إن برنامج استدامة++ ما يزال غير واضح المعالم والنتائج والتفاصيل تماماً لدى الناس والمنشآت والأفراد تحديداً.وأضاف الصبيحي أنه كان من المفترض توضيح ماهية المرحلة الثانية من البرنامج وما أوجه الاختلاف بينها وبين المرحلة الأولى، ومَنْ تستهدف، وأن تُخَصَّص منصّة للبرنامج بكل تفاصيله ومراحله، إلى جانب أنّ تدعم المؤسسة حديثها عن البرنامج ببعض ما تحقق على أرض الواقع من نتائج بعد سنة تقريباً من إطلاقه، وكم أعداد المستفيدين منه من عمال ومنشآت وعاملين لحسابهم الخاص، وما هي قطاعاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وكم حجم المبالغ التي تحمّلها البرنامج حتى تاريخه.وأشار الصبيحي أنه لا بد أن يكون هنالك ضمان لبقاء العامل 18 شهرا أخرى غير مدة الدعم بهدف اتاحة تأمين التعطل، وفي حال كان هنالك 18 اشتراك فقط لا يستطيع العمال الحصول على بدل تعطل، لذلك من المهم رفع عدد أشهر الدعم وإيجاد آلية لاستدامة استمرار الاشتراك.أما ضابط ارتباط تصاريح العمل في جمعية كفرسوم وسام عبيدات فبين أنّ هنالك العديد من التحديات التي تواجه العاملين من اللاجئين السوريين عند رغبتهم بالتسجيل ببرنامج استدامة++ منها عدم وجود آلية لصرف الدفعة الواحدة لهم، إلى جانب اعتقاد العاملين أن الضمان الاجتماعي ضريبة وليس دفع اشتراكات يحصلون من خلالها على مجموعة من الحمايات الاجتماعية.وأوضح أن العديد من العمال يرفضون الاشتراك في برنامج استدامة++ ولا يدركون أهميته بسبب قلة الوعي بالبرنامج وآلية الاشتراك فيه.