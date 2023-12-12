الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دعوات لتبني خطط طوارئ في غزة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

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طفل يتفقد آثار الدمار الذي خلفه طيران الاحتلال بعد قصفه منازل سكنية في غزة-(وكالات)
عمان- وجه ناشطون وحقوقيون دعوات إنسانية عاجلة بضرورة تبني خطط طوارئ لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، خلال مؤتمر نظمه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، حول المعاناة في الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة لهذه الشريحة (غزة نموذجا)، وذلك برعاية رئيس المجلس الأمير مرعد بن رعد. اضافة اعلان
وتخلل المؤتمر، إطلاق عريضة للتوقيع عليها، تمثل المؤسسات الوطنية والدولية والإقليمية والناشطين والأسر والأفراد، لدعم حقوق ذوي الإعاقة في غزة، في ظل رصد إحصاءات تشير إلى معاناة نسبة كبيرة من سكان القطاع، من إعاقة واحدة على الأقل، بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي  منذ 7 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. 
وتضمنت العريضة المفتوحة للتوقيع، 6 مطالب رئيسة أهمها، الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف تدمير البنية التحتية، ووضع خطة طوارئ لضمان وصول المساعدات والرعاية الأولية الأساسية لذوي الإعاقة في شمال وجنوب غزة، وجمع المعلومات والبيانات حول ما لحق من أضرار بذوي الإعاقة ومؤسسات الرعاية الخاصة، ووضع خطط تأهيل للأفراد والمؤسسات، وإنشاء برامج شاملة لإدماج ذوي الاعاقة بغزة والضفة الغربية، وتوثيق الجرائم ضد المدنيين، ومحاسبة كل فرد مسؤول في الاحتلال عن قتل وإصابة شخص من ذوي الإعاقة، أو إلحاق الضرر بمؤسسة تقدم له الرعاية. 
 من جهته، ندد أمين عام المجلس الأعلى د. مهند العزة بما تقوم به إسرائيل من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة (11) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأممية، وتنص على ضرورة التزام الدول الأطراف باحترام حقوقهم وحمايتهم في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، بما في ذلك النزاعات المسلحة.
وأشار العزة للوضع الكارثي غير المسبوق الذي يعيشه ذوو الإعاقة في القطاع، في ظل الغياب التام للخدمات الضرورية لهم، وعدم وضعهم على سلم أولويات من الجهات التي تقدم المساعدات المحدودة لغزة. 
وأكد العزة، أن تبني خطط طوارئ لإعادة تأهيلهم في غزة، الحل الوحيد أمام حجم الكارثة هناك، مشددا على أن انتهاك الاحتلال للقانون الدولي لا يعني "إهدار القانون أو إسقاطه"، داعيا لتسليط الضوء على انتهاكات مجرمي الحرب في غزة، بخاصة وأن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان اليوم، يواجهون مهمة مستحيلة في الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان. 
من جهتها، قالت المنسقة المقيمة في الأمم المتحدة بالأردن شيري  أندرسون، في كلمتها "نحن بحاجة للتركيز على احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- ليس فقط كمستفيدين، ولكن كمساهمين نشطين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهذا يعني ضمان وجود ذوي الإعاقة على كل طاولة لصنع القرار، بما يتماشى مع اتفاقية حقوقهم، وفي جميع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- من القضاء على الفقر، إلى الصحة والتعليم والعمل المناخي".
وأضافت أندرسون بالقول "إننا نرى اليوم وضعا كارثيا في القطاع، بحيث يتعرض 2.2 مليون شخص للقصف اليومي، ويضطرون للفرار مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان. وبالنسبة لذوي الاعاقة في غزة، فالأمر ليس صعبا ومؤلما حسب، بل يمكن أن يهدد حياتهم وفي بعض الحالات يكون مستحيلا".
وأشار مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن بالإنابة أولاف بيكر الى أن "الشهرين الأخيرين، كانا مثالا للتحديات الشديدة على حياة الناس، ليس فقط لذوي الإعاقة، بل أيضا على القطاع الصحي. لقد أدى انعدام الأمل والخوف لكثير من الأطفال إلى أن أكثر من نصفهم يفكرون بالانتحار". 
بدورها، أشارت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في الأردن د. جميلة الراعبي، إلى "أن المنظمة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تجدد نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكوارث الإنسانية في غزة". 
ودعت الراعبي لوقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصولها دون عوائق للمحتاجين، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنى الأساسية الحيوية، وتكثيف الجهود لضمان وصول الخدمات الصحية للسكان ولذوي الإعاقة بشكل خاص.
أما المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل/ الأردن، ديالا خمرة، فنوهت إلى خطورة "عدم قدرة ذوي الإعاقة في غزة على التنقل والتوجه للملاجئ، بينما يقيم بعضهم في منازل متضررة وليست آمنة، في ظل عدم توفر بديل آخر".
ورأت خمرة، أن التحدي الأكبر يبقى في وصولهم للخدمات الصحية والمساعدة الإنسانية عقب مرور شهرين على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدتها المنطقة على الإطلاق.  
وفي عرض تقديمي حول أوضاع ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة والحروب، فتمثلت بانتهاكات عديدة، أهمها تعذر فرارهم من الحرب أو إنقاذهم، بخاصة ذوي الاعاقة من الصم والبكم، وعدم القدرة على الاستجابة للنداءات خلال إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض، وهم آخر من يصل للمساعدات الطارئة وآخر من يدفن. 
وركز العرض، على أن تشمل خطط الطوارئ إعادة التأهيل، ولو كانت بطرق بسيطة، بما في ذلك تدريب كوادر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ على التعامل مع ذوي الإعاقة، وإن كانت بموازنات بسيطة ومحدودة. 
وتخلل المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور اليوم العالمي لذوي الإعاقة واليوم العالمي لحقوق الإنسان في كانوان اول (ديسمبر) من كل عام، تكريم ناشطين في حقوق ذوي الإعاقة.
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