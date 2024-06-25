دعوات لتعزيز الرقابة على التزام القطاع الخاص بنسب تشغيل ذوي الإعاقة

هديل غبّون

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عمّان - دعا مشاركون في ملتقى متخصص حول مشاركة المرأة ذات الإعاقة في القطاع الخاص، إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة على تشغيل ذوي الإعاقة في هذا القطاع، والتوسع في التشبيك مع أصحاب الأعمال؛ لتعزيز هذه المشاركة ومبدأ تكافؤ الفرص.وجاءت هذه الدعوة خلال انطلاق فعاليات "ملتقى تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصادياً في القطاع الخاص"، الذي نظمته لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس بحضور منظمات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير فرص وشراكات تساهم بتحقيق الاستقلالية والتمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في المملكة، وتعزيز دورهن في المجتمع.وقال أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة إن هذه الفعالية تعد فرصة كبيرة لاكتساب خبرات نوعية، وطرح أفكار جديدة في مجال تمكين المرأة الاقتصادي، مشيرا إلى أن الملتقى يستهدف المؤسسات الخاصة والعامة لتكون مؤسسات شمولية في التعامل مع الجميع، ومن ضمنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ومعرفة المتطلبات المتعلقة بعملهم خصوصا النساء منهم.وأضاف العزة: "من غير المنطقي أن يتم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة فقط لأنهم كذلك، فالإعاقة لا تعطي ميزة للتعيين، بل المطلوب تقديم الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول، وأن يستوفي الشخص ذو الإعاقة شروط الخبرة والشهادات العلمية".وأكد أن توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول، يعودان بالفائدة ليس على الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وإنما أيضاً لمصلحة المؤسسات، بحيث تصبح هذه المؤسسات دامجة وقابلة لثقافة التنوع، بالإضافة إلى السمعة الجيدة التي تكتسبها.وأشار إلى أن آخر الإحصاءات التي صدرت عن البنك الدولي بخصوص نسبة الإعاقة في المملكة، تؤكد أنها لا تقل عن 16 %، فيما أشار التعداد الرسمي للإحصاءات العامة في 2015 إلى أن النسبة تبلغ 11 % لمن هم أقل من 5 سنوات.من جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة ذات الإعاقة روان بركات/ بأن الملتقى يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز فرص التوظيف والريادة والاستثمار للمرأة ذات الإعاقة، واستعراض تجارب ناجحة، بالإضافة إلى دراسة التحديات والمعوقات التي تواجههن، منوهة بأن الهدف بعد عقد سلسلة من الملتقيات مع القطاع الخاص، هو الخروج بورقة سياسات بهذا الشأن.وبينت أن الملتقى يأتي جزءا من الخطة التنفيذية للجنة، والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع القطاع الحكومي والخاص وجمعيات المجتمع المدني والنساء ذوات الإعاقة، سعيا لتعزيز التواصل والتشبيك وتبادل الخبرات.وأكدت أهمية التزام كافة الجهات بتشغيل النساء ذوات الإعاقة بما يساهم في تمكينهن اقتصاديا وتحقيق الاستقلالية الذاتية لهن ودمجهن في المجتمع.يذكر أن لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس الأعلى تشكلت استنادا إلى المادة 8/ي من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتهدف إلى تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في المجتمع، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن في مختلف نواحي الحياة.وتضم اللجنة في عضويتها ناشطين وناشطات في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلات عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تعنى بحقوق المرأة وتنمية المجتمع.وفي الجلسة الحوارية الأولى للملتقى، أكدت ريزان الكردي من لجنة تكافؤ الفرص في المجلس، أن هناك العديد من النصوص الملزمة في قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتعلق بالتشغيل، وأن الإشكالية تتعلق بضعف الرقابة على التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسبة التشغيل البالغة 4 % كحد أدنى لذوي الإعاقة.وقالت ديما عربيات من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إن اللجنة أدرجت محاور خاصة تتعلق بمشاركة النساء الاقتصادية، بمن في ذلك النساء ذوات الإعاقة، للوصول إلى بيئة مجتمعية وبيئة عمل خالية من التمييز، خاصة في الإستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية 2025-2020.