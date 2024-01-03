دعوات للحكومة لملاحقة جرائم الاحتلال

هديل غبّون

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عمّان - حث العشرات من النشطاء والحقوقيين وشخصيات سياسية عامة فاعلة، الحكومة على دعم دولة جنوب أفريقيا في شكواها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني، والمتضمنة توجيه تهمة ارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.ورفع هؤلاء النشطاء والساسة عريضة "التماس" أول من أمس إلى رئاسة الوزراء عبر البريد وفق ما أكدت الناشطة جمانة عبد العزيز لـ"الغد"، دعوا فيها الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لدعم موقف جنوب أفريقيا، بوصف الأردن من الأطراف الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.وبحسب عريضة الالتماس التي وصلت "الغد" نسخة منها، فإنها تضم عشرات الشخصيات العامة والسياسية والمؤسسات الحقوقية ووزراء سابقين، من بينهم رئيس الوزراء السابق المهندس علي أبو الراغب، وعدد من الوزراء السابقون، بينهم إبراهيم سيف وخالد الإيراني وريم أبو حسان وطالب الرفاعي وماري قعوار ومها الخطيب وهالة لطوف ووسام الربضي، إضافة إلى عدد من النواب الحاليين والسابقين من بينهم مصلح الطراونة وقيس زيادين وديمة طهبوب والعين خالد رمضان والخبير في القانون الدولي د.أنيس قاسم وآخرون.وتضم العريضة أيضا مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأردنية وشخصيات بارزة من داخل المجتمع الأردني، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان وجمعيات الصحفيين والجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية.وقدمت جنوب إفريقيا في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023، طلبا للمسجل المفوض في محكمة العدل الدولية، لإقامة دعوى ضد الكيان الصهيوني بسبب انتهاكاته للاتفاقية، استنادا إلى المادة 9 من الاتفاقية المتعلقة بالنزاعات بين الأطراف المتعاقدة ومسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية.وأشارت العريضة إلى أن التماس الموقعين عليها، جاء من منطلق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تمنح الدول الحق في التدخل كلما كان بناء اتفاقية متعددة الأطراف موضع تساؤل.وذكرت العريضة أن "تدخل الحكومات الأخرى في المحكمة من شأنه أن يعزز إلى حد كبير القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وأن تدخل الحكومة الأردنية ودول أخرى سيساعدها على القيام بواجبها الأخلاقي لوقف هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".وقالت إن من المأمول أيضًا أن تؤدي هذه الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا إلى فرض وقف العدوان الغاشم على غزة، مشيرة إلى أن النشطاء في بلدان أخرى بدأوا أيضًا في التعبئة للضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات في المحكمة.وأشارت إلى أن 153 دولة على مستوى العالم، هي أطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.وبحسب وثيقة العريضة، فإن هذه المبادرة التي تشارك فيها الحكومة بشكل مباشر في أعقاب عدد من "العواصف الرقمية" التي أطلقتها الحملة ضد الإبادة الجماعية في غزة، والتي قام بها الآلاف بحملة عبر الإنترنت للضغط على المنظمات الدولية الكبرى مثل أوكسفام وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، لاتخاذ إجراءات ضد الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في غزة، والضغط فعلياً على الحكومات لاستدعاء اتفاقية منع الإبادة الجماعية.ومن المؤسسات الموقعة على عريضة الالتماس، مركز العدل للمساعدة القانونية، واتحاد المرأة الأردنية، و"محامون بلا حدود"، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، ومركز وعي للتدريب، و"مسارات الأردنية"، ومنتدى بيت المقدس، ومؤسسة أهل ورواد التنمية وصداقة ومركز القدس للدراسات السياسية، وجمعية النساء العربيات وشبكة الإعلام المجتمعي، وغرفة صناعة عمان العربية لحماية الطبيعة، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وآخرون.