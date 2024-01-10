دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في "العدل الدولية".. هل يجهضها الفيتو الأميركي بمجلس الأمن؟

هديل غبّون

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عمان - تبدأ محكمة العدل الدولية صباح اليوم، أولى جلسات الاستماع للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، بشأن ارتكابه جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وسط تطلعات لصدور قرار بالأمر بوقف “الهجوم الوحشي” العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الهمجي على القطاع.وتتهم جنوب أفريقيا، الكيان الصهيوني، بانتهاك 6 بنود رئيسة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهما طرفان في الاتفاقية، إذ إن التوقعات تدور حول إصدار قرار وقتي لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة في غضون أسابيع قليلة، قبل البت في الاتهامات والانتهاكات التي تتطلب مسارا طويلا قد يصل إلى سنوات.وتعتبر قرارات المحكمة وهي الجهاز القضائي في الأمم المتحدة يعضوية 15 قاضيا ملزمة للأطراف المتنازعة، وخصصت جلسة اليوم التي ستبدأ الساعة 10 صباحا بتوقيت لاهاي إلى الـ12 ظهرا المخصصة للاستماع لجنوب أفريقيا، وخلال ذات التوقيت يوم الجمعة لجلسة الاستماع الثانية المخصصة للاحتلال، بحسب التقويم المنشور على صفحة المحكمة على الانترنت.ويعتبر اتهام الكيان بارتكاب “جريمة إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، سابقة في تاريخ القضية الفلسطينية، في وقت صدرت في قضايا سابقة “آراء استشارية”، تتعلق بعدم شرعية جدار الفصل العنصري، كما ينظر حاليا أمام المحكمة في قضية أخرى، تتعلق باستصدار رأي استشاري في مسألة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخصص يوم 19 شباط (فبراير) المقبل لجلسات الاستماع لها.وعلى مستوى الترحيب والدعم لجنوب أفريقيا، أعلنت منظمة التعاون الاسلامي ترحيبها بتحريك القضية أمام المحكمة من جنوب أفريقيا، وهي منظمة تضم 57 عضوا، كما رحبت ماليزيا وتركيا وبوليفيا التي وصفت هذه الخطوة بـ”التاريخية”، وكذلك جزر المالديف وباكستان.وكان الأردن هو الدولة التي أعربت صراحة عن عزمها التقدم بمذكرة قانونية للمحكمة، ولم تكتف فقط بالترحيب بالخطوة الجنوب أفريقية.وتختص “العدل الدولية” بالفصل في النزاعات بين الدول المنضمة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فيما تختص “الجنايات الدولية” بالفصل في القضايا المرفوعة ضد “أفراد” وتختص بأربع جرائم محددة، ووجهت لها مؤخرا العديد من الاتهامات.ومن الدول التي أعلنت مسبقا معارضاتها لتحرّك جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة الأميركية التي قالت على لسان وزير خارجيتها أول من أمس، أنتوني بلينكن، إن الاتهامات المتعلقة بارتكاب الكيان “جريمة إبادة جماعية في غزة لا أساس له من الصحة”، في تصريحات واضحة الانحياز وسابقة لمجريات عمل المحكمة الأممية، في حين التزم حلفاء الولايات المتحدة من الدول الأوروبية للآن “الصمت” حيال التحرّك بالرغم من تأييدها للشكوى التي رفعتها أوكرانيا في ايلول(سبتمبر) الماضي ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.ومن المفارقات في المواقف الأوروبية، تقديم المملكة المتحدة مذكرة قانونية منفصلة قبل أسابيع إلى محكمة العدل الدولية، “تدعم فيها مزاعم أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا.ويتوقع أن يستغرق صدور القرار الأولي أسابيع قليلة، وفقا لتقديرات خبراء في القانون الدولي.من جهته أكد الخبير في القانون الدولي د. محمود عبابنة، على أهمية الدعوى بخاصة وأن “لها صلاحية النظر في الانتهاكات التي تقع على الاتفاقيات الدولية بالاضافة الى الفصل بالنزاع بناء على طلب اطراف النزاع ، وأنه يجوز لأي دولة التقدم بشكوى ضد دولة اخرى اذا قامت بانتهاك معاهدة او ميثاق دولي.”وبين عبابنة أن دولة جنوب أفريقيا، استندت الى انتهاك الاحتلال لميثاق منع الابادة الجماعية لعام 1948، إذ تبين ان الكيان موقع على هذا الميثاق وبموجب نصوص هذه المعاهدة، فإنه لا يجوز لأي دولة تحريك الدعوى حتى ولو لم تكن طرفا في النزاع اذا كان هناك حالة ابادة جماعية.وتعرف الابادة الجماعية، بحسب عبابنة “بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان على مجموعة من الناس، على أساس عرقي أو ديني أو اثني، وقد ورد التعريف بالمادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به.”ويعتقد عبابنة “أن لجوء دولة جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية بدلا من محكمة الجنايات الدولية، على ضوء انحياز مدعي عام الجنايات الدولية وتفادياً للضغوط السياسية من بعض الدول الغربية، ولقد تبين انحياز المدعي العام كريم خان عند زيارته للكيان المحتل وتقاعسه عن اتخاذ اي اجراء حتى الآن.”وسيجري البت ابتداء بموضوع الاختصاص للمحكمة وفقا للعبابنة، وفيما اذا كان هناك شكوى منطقية ومعقولة تستدعي اتخاذ اجراء احترازي مستعجل واصدار قرار من المحكمة بوقف الحرب على غزة فورا، وتابع” سيكون هذا القرار على ذمة الدعوى الاصلية وهي تقرير وجود عناصر الابادة الجماعية عن قصد وسابق تصميم، وقد ينتهي القرار النهائي ويتم عرضه على مجلس الأمن لاتخاذ اجراءات بحق دولة الكيان الصهيوني”.ويرى أن “فرص نجاح هذه الدعوى كبيرة جدا في حال تحييد التدخل والضغوط الاميركية، باعتبار ان الولايات المتحدة محامي الدفاع عن الكيان في كافة المحافل الدولية”.وشدد على أن المهم في هذه القضية، هو”اثبات النية الجرمية والقصد المسبق”، معتقدا “أن ذلك متوفر على ضوء ما تفوه به رئيس وزراء الاحتلال باستدعاء أساطير تلمودية وتوراتية كنبوءة أشعيا (اليهود أبناء النور والآخرون أبناء الظلام ، وسينتصر النور على الظلام)، ويشوع بن نون الذي حارب العماليق (أهل فلسطين) بأمر يهوه إله اليهود، كما ورد في سفر صموئيل الأول “اذهب وحارب العماليق، اقض عليهم قضاء تاما هم وكل مالهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم، وحاربهم حتى يفنوا”.ونوه عبابنة، إلى أن، “ما ورد على لسان وزراء عاملين في دولة الاحتلال (بن غفير وسموتيرش) المؤيدين للإبادة الجماعية، المنادين بقطع الماء والغذاء والدواء، ووزير آخر نادى بإلقاء قنبلة نووية، بالإضافة الى الصور الفظيعة التي وثقتها وسائل الاعلام عن قصف المدنيين وتهديم المباني والمستشفيات، المدارس، والحرمان من المياه والكهرباء والدواء، والعدد المهول من الشهداء والجرحى”.واستدرك عبابنة بالقول “لكنني أشكك باتخاذ اجراء فعلي اذا صدر قرار من المحكمة وعرض على مجلس الأمن الدولي، حيث سيكون الفيتو الاميركي جاهزا لاجهاض قرار المحكمة، لكن القرار يبقى له وزن قانوني وتاريخي يسلط الضوء على المظلومية الفلسطينية”.